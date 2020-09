Ruskega opozicijskega voditelja izpustili iz bolnišnice

Glede na napredek bolnika in njegovo trenutno stanje je po mnenju zdravnikov popolno okrevanje mogoče, so v bolnišnici zapisali v sporočilu za javnost. Navalni je v bolnišnici Charite preživel 32 dni, od tega 24 na intenzivni negi, so še navedli v sporočilu.

Navalni je sporočil, da ga čaka dolgotrajna rehabilitacija. "Načrti so preprosti. Fizioterapevt vsak dan. Po možnosti rehabilitacijski center. Stanje na eni nogi. Ponoven nadzor nad prsti. Držanje ravnotežja," je zapisal na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil fotografijo, na kateri sedi na klopi.

Navalni se lahko vrne v Rusijo

Ruski opozicijski politik in eden najglasnejših kritikov Kremlja je nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo 20. avgusta. Dva dneva kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Laboratorijske preiskave v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so pokazale, da je bil 44-letnik zastrupljen s kemičnim orožjem iz skupine novičok. Ruski zdravniki, ki so ga zdravili, so sporočili, da med preiskavami niso našli nobenih strupenih snovi. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident.

Iz Kremlja so danes sporočili, da se Navalni lahko vrne v Rusijo. "Kar zadeva vrnitev v Moskvo, lahko to naredi kadarkoli kot vsak ruski državljan," je dejal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov. Dodal je, da ga veseli, da "gre bolniku res na bolje", in mu zaželel hitro okrevanje.

Francoski časnik Le Monde pa je danes poročal, da je ruski predsednik Vladimir Putin v telefonskem pogovoru s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom 14. septembra dejal, da je Navalni navaden zdrahar z interneta, ki je že v preteklosti hlinil bolezni.

Navalni je na Instagramu posmehljivo odgovoril, da ga je Putin prelisičil. "On ni nikakršen bedak. Zato sem jaz kot bedak preživel 18 dni v komi, vendar mi ni uspelo doseči, kar sem hotel. Provokacija ni uspela!" je zapisal, še navaja STA.