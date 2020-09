Dvomov ni več: zdaj je jasno, s čim so hoteli umoriti Putinovega nasprotnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel.

Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Foto: Reuters

Nemška vlada je sporočila, da sta tudi laboratorija v Franciji in na Švedskem potrdila, da je bil ruski opozicijski voditelj Sergej Navalni zastrupljen z novičokom.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik nemške kanclerke Steffen Seibert, je Nemčija zaprosila Francijo in Švedsko za neodvisno preiskavo vzorcev Navalnega, ki se zdravi v bolnišnici v Berlinu.

Nemci že v začetku meseca potrdili zastrupitev z novičokom

"Rezultati te preiskave specializiranih laboratorijev v Franciji in na Švedskem so zdaj dostopni in potrjujejo nemške ugotovitve," o zastrupitvi z živčnim strupom iz skupine novičok govori Seibert. Nemški vojaški laboratorij je zastrupitev Navalnega z novičokom potrdil 2. septembra.

Zastrupitev Navalnega kršitev konvencije o prepovedi kemičnega orožja

Seibert je ponovil, da je bila zastrupitev Navalnega resna kršitev konvencije o prepovedi kemičnega orožja. Nemška vlada je primer že predala Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ta pa izvaja svojo preiskavo. Nemške dokaze pa lahko zdaj neodvisno potrdita tudi oba omenjena laboratorija, je razložil Seibert.

Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so ga prepeljali dva dneva pozneje. Po okoli dveh tednih v umetni komi so ga pred tednom dni prebudili iz nje.