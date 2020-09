Nov dokaz razkriva, kje je bil zastrupljen Putinov nasprotnik #video

Živčni strup novičok, s katerim je bil zastrupljen ruski opozicijski politik Aleksej Navalni, so odkrili na steklenici vode v njegovi hotelski sobi v Tomsku v Sibiriji, so danes sporočili njegovi sodelavci. Po njihovih navedbah gre za dokaz, da je bil zastrupljen v hotelu, ne na letališču, kot so domnevali do zdaj.

Aleksej Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem poletu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so ga prepeljali dva dni kasneje. Tam so v začetku meseca ugotovili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok, poroča STA.

Na videoposnetku na družbenem omrežju Instagram je videti sodelavce Navalnega, kako 20. avgusta preiskujejo sobo Navalnega v hotelu Xander v Tomsku uro za tem, ko so bili obveščeni o njegovih zdravstvenih težavah. "Odločili smo se vzeti vse, kar bi lahko koristilo, in to predati zdravnikom v Nemčiji. Očitno je bilo, da ta primer ne bo preiskan v Rusiji," piše ob posnetku.

Na posnetku je videti člane ekipe Navalnega z zaščitnimi rokavicami, kako dajejo prazne steklenice v vrečke. "Dva tedna zatem so v nemškem laboratoriju našli sledi novičoka prav na steklenici vode iz hotelske sobe v Tomsku," piše v objavi. Kasneje so še švedski in francoski laboratoriji, ki so analizirali vzorce, potrdili, da je bil Navalni zastrupljen z novičokom.

Nemčija je rezultate analiz predala tudi Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

Rusija zadeve ne preiskuje, češ da ruske oblasti niso našle dokazov, da je šlo za kaznivo dejanje. Kremelj zanika vsakršno povezavo s poslabšanjem zdravstvenega stanja Navalnega, še piše STA.