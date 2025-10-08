Tej malici se ne boste mogli upreti

Je že čas za malico, vi pa nimate časa za pripravo okusnega in obenem še uravnoteženega obroka? Odlična rešitev za to so sklede oziroma bovle vseh vrst, ki vas v trgovini čakajo sveže pripravljene. Ljubitelji eksotičnih okusov si privoščite Brinino azijsko skledo s kozicami.

Foto: Spar

Pet razlogov za izbiro Brinine azijske sklede s kozicami

1. Okusen in uravnotežen obrok

Brinina azijska skleda s kozicami vas bo navdušila s kombinacijo črnega riža, kozic, azijske mešanice zelenjave, kokosovega napitka, korenja, paste pad thai lobo, pora, kalčkov mungo fižola, limete, svetle sojine omake in začimbne mešanice. Pohvali se lahko tudi z nizko vsebnostjo maščob in je vir beljakovin.

2. Sveže pripravljena in na dosegu roke

Brinina azijska skleda s kozicami je hiter in svež obrok, saj jo pripravljajo in pakirajo kar v trgovini. Tako vam ne bo treba razmišljati, kaj in koliko sestavin morate nakupiti za kosilo, prihranili pa boste tudi čas, ki bi ga sicer porabili za pripravo obroka.

3. Pojeste jo lahko mimo grede

Brinina azijska skleda s kozicami je namenjena vsem, ki si v hitrem tempu življenja želijo uravnoteženega, okusnega, lahkotnega in hranljivega obroka. Jeste jo lahko v službi, šoli, doma ali na poti, saj je pakirana v praktično embalažo s pokrovom. Morebitne ostanke lahko shranite in jih pojeste kasneje.

4. Kulinarično popotovanje v eksotične dežele

V Brinini azijski skledi s kozicami so združene najboljše azijske dobrote, ki vam pričarajo eksotiko vsak dan. Črni riž in svetla sojina omaka vas popeljeta na Kitajsko, pasta pad thai lobo na Tajsko, kokosov napitek in limeta v jugovzhodno Azijo, kalčki mungo fižola pa v Indijo.

Z okusi v tej skledi lahko vsak dan obiščete Azijo.

5. Okolju prijazna embalaža

Embalaža Brinine azijske sklede s kozicami je izdelana iz lesa, papirja in reciklirane plastike, zato njena uporaba ne obremenjuje okolja.

Brina Robinik Kobal z vsebino Brinine azijske sklede s kozicami obljublja doživetje okusov. Foto: Spar

NOVO v SPAR Toploteki: Brinina azijska skleda s kozicami

Brinino azijsko skledo s kozicami je ustvarila Brina Robinik Kobal."Moja skleda je nastala z mislijo na vse, ki si želijo okusen, zdrav in hitro pripravljen obrok, a pri tem ne želijo sklepati kompromisov. Moja skleda ni zgolj hitra rešitev za obrok – je doživetje okusov, ki vam da energijo in užitek v enem."

Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR Slovenija.