Tite nasledil Sampaolija

Tite je vodil brazilsko reprezentanco na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju, po izpadu v četrtfinalu proti Hrvaški po izvajanju 11-metrovk pa je moral zapustiti selektorski položaj, ki ga je zasedal med letoma 2016 in 2022.

V preteklosti je vodil številne imenitne brazilske ekipe, kot so Gremio, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras in Internacional, v tujini pa tudi Al Ain in Al Wahdo iz Združenih arabskih emiratov.

Flamengo je trenutno na petem mestu v brazilskem prvenstvu, za mestnim tekmecem in vodilnim Botafogom zaostaja 11 točk.