Sampaoli po manj kot pol leta dobil nogo

"Vodstvo kluba se zahvaljuje strokovnjaku in mu želi veliko sreče v nadaljevanju kariere," so še zapisali pri Flamengu, kjer naj bi kot zamenjavo zanj po poročanju domačih medijev izbrali 62-letnega Titeja, nekdanjega brazilskega selektorja.

Flamengo je eden najbolj priljubljenih klubov v Braziliji. Nazadnje pa je ekipa že v osmini finala izpadla iz južnoameriškega klubskega prvenstva copa libertadores, konec tedna je izgubila tudi proti Sao Paulu v brazilskem pokalu. Ta čas je Flamengo šele na sedmem mestu domačega prvenstva.

Slaba dva milijona evrov odpravnine

Sampaoli je na klop Flamenga sedel aprila. Triinšestdesetletnik naj bi sicer prvake pokala libertadores treniral do 31. decembra 2024, a so ti predčasno končali sodelovanje.

Zato bo argentinski trener znova prejel odpravnino, po poročanju lokalnih medijev bo tokrat ta znašala 1,8 milijona evrov.

Sampaoli je svojo trenersko kariero začel po zgodnji poškodbi kot igralec v Peruju. Od leta 2012 do 2016 je bil trener Čila, ki ga je leta 2015 popeljal do prvega naslova na južnoameriškem prvenstvu copa America. Od leta 2017 do 2018 je bil selektor Argentine, nato pa je treniral brazilska kluba Santos in Atletico Mineiro.

Iz Brazilije ga je trenerska kariera peljala na staro celino, kjer je vodil francoski Olympique Marseillu ter Sevillo. Pri španskem prvoligašu je tako kot pri Flamengu dobil nogo po petih mesecih.