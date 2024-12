Začudenje na Šolti: "Morje se je umaknilo, čolni so obležali v zalivu" #video

Avtor posnetka navaja, da se je morje kot reka naenkrat umaknilo z bučnim hrupom, nastajali so vrtinci, dogajanje pa je dokumentiral do trenutka, ko so čolni obstali na dnu zaliva. Enako bučno se je morje po nekaj minutah začelo vračati k obali, zaliv pa se je nekajkrat izpraznil in napolnil.

Gre za seš, ki je vrsta stoječega valovanja v zaprtem ali deloma zaprtem površinskem vodnem telesu. Pojav je na Jadranu pogost, njihova perioda je v severnem Jadranskem morju od približno 21 do 22 ur, amplituda pa okoli 0,5 metra. Perioda v Kvarnerju je okoli 6 ur, v Kaštelanskem zalivu eno uro in do 20 minut ali manj v Bakarskem zalivu, pojasnjujejo na portalu Morski. Ko seši dosežejo velike amplitude, ogrožajo plovbo in povzročajo poplave.