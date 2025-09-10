Odzivi na nesrečo, ena oseba težje poškodovana #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Hillclimb Hrušica 2025

Odzivi na nesrečo, ena oseba težje poškodovana

nesreča Hrušica hillclimb | Foto Instagram/posnetek zaslona

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Po nesreči na avtomobilskem dogodku na Hrušici sta se odzvala tako organizator kot nacionalna zveza za avtošport, ki pojasnjuje, zakaj svojim tekmovalcem na prireditvi ni dovolila nastopa.

nesreča Hrušica hillclimb
Novice Nesreča na slovenski gorsko-hitrostni dirki, en gledalec huje poškodovan #video

Prejšnji konec tedna se je na avtomobilskem dogodku Hillclimb Hrušica zgodila nesreča, ko je eden izmed avtomobilov zapeljal s ceste in težje poškodoval enega izmed gledalcev. Dogodek je sicer namenjen vožnjam s serijskimi športnimi avtomobili in nima veliko skupnega s pravimi gorskohitrostnimi dirkami, ki potekajo po varnostnih standardih FIA. Na Hrušici zato tudi ne nastopajo dirkalni avtomobili, letos je bila prireditev tudi brez licenciranih tekmovalcev.

Izjava in pojasnilo organizatorja dogodka

AŠSLO: Varnostne zahteve niso bile izpolnjene, zato našim tekmovalcem udeležbe nismo dovolili

Na prireditev so se odzvali tudi pri nacionalni panožni zvezi za avtošport AŠSLO, kjer so letos svojim tekmovalcem prepovedali nastop na Hrušici. 

"Zveza AŠSLO kot panožna zveza za avtošport za prireditev na Hrušici ni dala soglasja, čeprav bi morali organizatorji zanj zakonsko zaprositi. AŠSLO svojim članom ni dovolila udeležbe na tej prireditvi - ta namreč ni bila organizirana skladno z zakonskimi in varnostnimi zahtevami, zato nismo imeli nadzora nad zagotavljanjem varnosti udeležencev, obiskovalcev in ostalega osebja na prireditvi. Stališče AŠSLO je, da prireditev ne bi smela biti izvedena," so zapisali pri AŠSLO in dodali, da želijo ponesrečenim kar najhitrejše okrevanje, obenem pa so izpostavil pomen preventive pri avtomobilskih dirkah. 

"Avtomobilski šport je nevaren in nesreče se lahko zgodijo tudi tam, kjer je za varnost odlično poskrbljeno in kjer nastopajo licencirani tekmovalci. Zelo pomembno pa je sprejeti vse potrebne preventivne ukrepe, da možnost težjih nesreč spravimo na minimum."

Hrušica nesreča nesreča gorska dirka
