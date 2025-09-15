Kranjske policiste so v nedeljo nekaj po 20. uri obvestili o prometni nesreči na cestni relaciji Polica–Naklo. 22-letni voznik je pri vključevanju na prednostno cesto z makadamske ceste odvzel prednost 40-letnemu vozniku, ki je vozil po prednostni cesti, in z avtomobilom trčil v njegov avtomobil. Ob pomoči poškodovanim pa so policisti naleteli na skrajno neodgovorno, nedopustno in skrb vzbujajoče početje voznika – starša.

Zaradi povzročitve prometne nesreče policisti zoper 22-letnega voznika vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz Policijske uprave Kranj, ob tem pa so navedli še druge podrobnosti, ki so jih ugotovili na kraju nesreče.

Starš pijan, otrok neprivezan, vozilo neustrezno

V avtomobilu 40-letnega voznika je bil kot sopotnik tudi otrok, ki se je v nesreči lahko telesno poškodoval. Na kraju ga je oskrbelo zdravstveno osebje, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Po podatkih, ki jih imajo policisti, je 40-letni voznik otroka v avtomobilu vozil nepripetega z varnostnim pasom. Vozilo ni bilo tehnično brezhibno, avtomobil je vozil po preteku registracije, v krvi pa so vozniku namerili 0,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper 40-letnika vodijo prekrškovni postopek za več prometnih prekrškov.

Avtomobil je bil po prometni nesreči nevozen, posredovali so tudi gasilci, cesta pa je bila v času ogleda prometne nesreče zaprta za promet.

"Policisti smo mnenja, da so taka dejanja voznikov – staršev nedopustna in skrb vzbujajoča! Skrb za varnost otrok v cestnem prometu in vožnji v avtomobilu mora biti na najvišji mogoči ravni. Nobena kazen ni zadosti visoka, kot je vredno človeško življenje," so ob tem dogodku zapisali pri kranjski policijski upravi.