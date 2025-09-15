Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
11.40

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poškodba odvzem vozniškega dovoljenja registracija avtomobila Varnostni pas otrok alkohol policija nesreča nesreča

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 11.40

9 minut

Policija: Tako početje staršev je nedopustno in skrb vzbujajoče

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
alkotest_0,74_mg-l_arhiv_pukranj | Policisti so nad takim početjem zgroženi. "Nobena kazen ni zadosti visoka, kot je vredno človeško življenje," so ob tem dogodku zapisali pri kranjski policijski upravi. | Foto PU Kranj

Policisti so nad takim početjem zgroženi. "Nobena kazen ni zadosti visoka, kot je vredno človeško življenje," so ob tem dogodku zapisali pri kranjski policijski upravi.

Foto: PU Kranj

Kranjske policiste so v nedeljo nekaj po 20. uri obvestili o prometni nesreči na cestni relaciji Polica–Naklo. 22-letni voznik je pri vključevanju na prednostno cesto z makadamske ceste odvzel prednost 40-letnemu vozniku, ki je vozil po prednostni cesti, in z avtomobilom trčil v njegov avtomobil. Ob pomoči poškodovanim pa so policisti naleteli na skrajno neodgovorno, nedopustno in skrb vzbujajoče početje voznika – starša.

Zaradi povzročitve prometne nesreče policisti zoper 22-letnega voznika vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz Policijske uprave Kranj, ob tem pa so navedli še druge podrobnosti, ki so jih ugotovili na kraju nesreče.

Starš pijan, otrok neprivezan, vozilo neustrezno 

V avtomobilu 40-letnega voznika je bil kot sopotnik tudi otrok, ki se je v nesreči lahko telesno poškodoval. Na kraju ga je oskrbelo zdravstveno osebje, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Po podatkih, ki jih imajo policisti, je 40-letni voznik otroka v avtomobilu vozil nepripetega z varnostnim pasom. Vozilo ni bilo tehnično brezhibno, avtomobil je vozil po preteku registracije, v krvi pa so vozniku namerili 0,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper 40-letnika vodijo prekrškovni postopek za več prometnih prekrškov.

Avtomobil je bil po prometni nesreči nevozen, posredovali so tudi gasilci, cesta pa je bila v času ogleda prometne nesreče zaprta za promet.

"Policisti smo mnenja, da so taka dejanja voznikov – staršev nedopustna in skrb vzbujajoča! Skrb za varnost otrok v cestnem prometu in vožnji v avtomobilu mora biti na najvišji mogoči ravni. Nobena kazen ni zadosti visoka, kot je vredno človeško življenje," so ob tem dogodku zapisali pri kranjski policijski upravi.
Nesreča, prometna nesreča
Novice Nova tragedija na slovenskih cestah
Jadralni padalec, nesreča
Novice Padec z višine usoden za 29-letnega jadralnega padalca
 
poškodba odvzem vozniškega dovoljenja registracija avtomobila Varnostni pas otrok alkohol policija nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.