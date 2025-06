Nagrajena pot na Okrešelj bo obnovljena

Na Jančah so v sklopu Dneva slovenskih planincev razglasili zmagovalko letošnjega izbora Naj planinska pot. V izboru so bile pešpoti, ki so potrebne obnove. Zmagala je priljubljena pot iz Logarske doline mimo slapa Rinka na Okrešelj. Planinsko društvo Celje Matica bo tako prejelo sredstva za njeno obnovo.

Pot na Okrešelj Foto: Matej Podgoršek Na dnevu slovenskih planincev je Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije razglasila zmagovalko izbora Naj planinska pot 2025. Ta naziv je skupaj s sredstvi za obnovo pripadel planinski poti, ki iz Logarske doline prek Okrešlja vodi do Kamniškega sedla. Izbor je potekal že osmo leto. Sodelovale pa so planinske poti, ki so zaradi vpliva narave ali človeka potrebne obnove.

Rezultate glasovanja so razglasili v sklopu dneva slovenskih planincev, ki je to soboto potekal na Janškem vrhu nad Litijo. Za zmagovalno pot skrbi Planinsko društvo Celje Matica. Ob podpori tehnične ekipe PZS bo to pot, ki vodi iz Logarskega kota v Logarski dolini na Okrešelj, obnovilo in zagotovilo, da bo ponovno varna za obisk planincev. Poplave so v zadnjih dveh letih uničile most in naredile dva večja podora, ki sta potrebna sanacije.

Novo podobo dobiva dom na Okrešlju. Foto: Matej Podgoršek "Pot je prehodna, a zaradi lanskih vremenskih neprilik potrebna sanacije. Na ključnih odsekih bo treba obnoviti brv nad slapom Rinka, sanirati podore in urediti markacije. Dela bodo izvedena v treh odpravah po 10 markacistov, da zagotovimo varnost pohodnikov," je povedal Matic Tomaž Kužner, predstavnik PD Celje Matica.

Pri obnovi poti, ki je prejela največ glasov, bodo sodelovali markacisti, ki prostovoljno skrbijo za urejenost več kot 10.000 kilometrov planinskih poti. "Z akcijo Naj planinska pot skupaj skrbimo za varne, označene in urejene poti, ki planinski svet približujejo širšemu krogu obiskovalcev. Urejene poti so plod predanosti prostovoljnih markacistov, ki z veliko srčnosti ohranjajo naše pohodniške poti varne in dostopne. Veseli nas, da ima Zavarovalnica Triglav že vrsto let možnost, da podpira ta trud in pripomore k ohranjanju planinskih poti za vse generacije ljubiteljev narave," je povedal Sašo Sever, vodja upravljanja odnosov z javnostmi pri Zavarovalnici Triglav.

Poti, ki so bile obnovljene v sklopu omenjenega izbora:



- krožna pot planina Blato–planina pri Jezeru–planina Dedno polje–Vrata (pod Zelnarico)– Prehodavci–Dvojno jezero–Štapce–Ovčarija–Planina Blato,

- Rečiška planinska krožna pot,

- zelo zahtevna Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice,

- zelo zahtevna pot, ki vodi s Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko,

- zelo zahtevna Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik,

- pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave,

- Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici,

- pot od jame Topla do Male Pece.