Investicija je ocenjena na približno 10 milijonov evrov, od tega bo ministrstvo za gospodarski razvoj zagotovilo približno sedem milijonov evrov, poroča RTV Slovenija.

Slapar: Postavili bomo vrhunsko napravo

"Gre za vrhunsko novico, saj je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisalo sredstva, Velika Planina pa je bila uspešna na razpisu in bo investicija (v višini okoli 10 milijonov evrov) v večjem delu sofinancirana iz sredstev EU prek MGRT, kar bi morali sicer, do leta 2025, ko sedežnici poteče dovoljenje, speljati samo z lastnimi sredstvi. Tako bomo v letošnjem letu postavili novo, vrhunsko napravo, ki bo za prihodnjih več kot 40 let omogočala trajnostni razvoj turizma v naših koncih," je na Facebooku zapisal kamniški župan Matej Slapar.

Investicija je ocenjena na približno 10 milijonov evrov, od tega bo ministrstvo za gospodarski razvoj zagotovilo približno sedem milijonov evrov. Foto: Ana Kovač

Prijavil se je samo en izvajalec

Končal se je tudi razpisni postopek za izbiro izvajalca tega projekta. Nanj je prispela le ena prijava, in sicer skupna ponudba podjetij Laeitner in Riko. Vrednost ponudbe je 12,7 milijona evrov skupaj z DDV, kar je po besedah direktorja podjetja Velika planina Tomaža Štefeta nekoliko več, kot so pričakovali. "Še vedno je znotraj najvišje dopustne vsote, na katero smo računali, smo pa upali, da bo vsota nižja," je priznal Štefe.

Ponudbo morajo zdaj proučiti v posebni projektni skupini, če jo bo ta potrdila, bodo dela začeli takoj, ko bo odločitev postala pravnomočna.

Na Veliki planini načrtujejo tudi modernizacijo gostišča Zeleni rob in spodnje ter zgornje postaje nihalke.