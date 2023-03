Zverinski napad na smučišču: policija miži, vmešalo se je tožilstvo #video

Spomnimo: na hrvaškem smučišču Platak so trije mlajši moški, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, konec januarja fizično napadli in hudo poškodovali najprej pripadnika hrvaške gorske reševalne službe, nato pa še enega gorskega reševalca ter žensko in moškega, ki sta mu priskočila na pomoč.

Enemu gorskemu reševalcu so povzročili pretres možganov in poškodbo vratne hrbtenice, ker so ga nokavtirali in nato še brcnili v glavo, ko je bil že na tleh, drugi osebi so zlomili roko, ženski pa povzročili krvavitve v pljučih.

Povod za udarce in brce je bila zamera trojice do utrujenega reševalca, ki pred počitkom ni želel iz snega izvleči njihovega avtomobila, s katerim so pred tem razrili utrjeno smučišče, po katerem se ne bi smeli voziti. Foto: Shutterstock

Reška policija je dogodek obravnavala kot prekršek oziroma kršitev javnega reda in miru. Prekrškovni postopek je uvedla proti petim osebam, ob treh mladih nasilnežih še proti dvema od napadenih oseb, reševalcu in moškemu, ki mu je prihitel na pomoč.

Policija je o grozljivem nasilnem incidentu javnost sicer obvestila šele tri dni po dogodku. Hrvaška javnost je takrat skočila na noge, saj so bili trije napadalci, Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić in Lovro Pavelić, stari od 21 do 22 let, na prostosti. Kasneje so pri policiji pojasnili, da je bila zadeva z uvedbo prekrškovnega postopka zanje zaključena.

Za Dnevnik.hr je v začetku februarja spregovoril moški, ki je želel pomagati napadenima reševalcema. "Pretep je trajal kar 20 minut. V nekem trenutku sem se boril s tremi. Gorskega reševalca sem umaknil stran od tistega, ki ga je nokavtiral," je povedal in dodal, da so "človeka hoteli ubiti." Sam jo je odnesel z zlomljeno roko. Njegova partnerica, ki je prav tako poskušala pomagati napadenima, je prejela več udarcev v glavo, v bolnišnici pa so odkrili notranjo krvavitev v pljučih. Na fotografiji je smučišče Platak. Foto: Gregor Pavšič

Drugačnega mnenja so bili na hrvaškem državnem tožilstvu, ki je prejšnji teden na sodišču v Reki zoper enega od storilcev vložilo obtožnico zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Po poročanju hrvaških medijev gre za osebo, ki je gorskega reševalca brcnila v glavo, ni pa še jasno, ali je to Abramović, Krunić ali Pavelić.

Policija je postopek končala, čeprav ni imela vseh informacij o dogodku

Šele ko se je v primer vmešalo hrvaško državno tožilstvo, so pri reški policiji priznali, da so zadevo v predal pospravili na osnovi nepopolnih informacij o dogodku, pa danes poroča hrvaški portal Index. Dogodek naj bi obravnavali kot vsak drug primer nasilnega obračunavanja med več osebami. Tako naj bi ga obravnavali tudi po tem, ko so nekateri hrvaški mediji objavili videoposnetek varnostne kamere, ki je prikazoval potek dogodkov med nasilnim obračunom z gorskimi reševalci.

Policija zadeve ne bo ponovno odpirala, primer je zanje zaključen, so še zapisali pri portalu Index.