Tudi finalistki Dohe odpovedali nastop v Dubaju

Obe finalistki teniškega turnirja WTA 1000 v Dohi sta odpovedali nastop na turnirju v Dubaju. Po zmagovalki Dohe Muchovi je Mboko postala že sedma tenisačica, ki se je umaknila iz Dubaja. Pred tem sta nastop med drugim odpovedali tudi Aryna Sabalenka in Iga Swiatek. Preverite zadnje rezultate teniških turnirjev WTA in ATP.