Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
15.25

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus ATP WTA

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 15.25

1 ura, 36 minut

Teniški globus, 16. februar

Tudi finalistki Dohe odpovedali nastop v Dubaju

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Karolina Muchova | Karolina Muchova je v finalu teniškega turnirja WTA 1000 v Dohi ugnala 10 let mlajšo Kanadčanko Victorio Mboko. | Foto Guliverimage

Karolina Muchova je v finalu teniškega turnirja WTA 1000 v Dohi ugnala 10 let mlajšo Kanadčanko Victorio Mboko.

Foto: Guliverimage

Obe finalistki teniškega turnirja WTA 1000 v Dohi sta odpovedali nastop na turnirju v Dubaju. Po zmagovalki Dohe Muchovi je Mboko postala že sedma tenisačica, ki se je umaknila iz Dubaja. Pred tem sta nastop med drugim odpovedali tudi Aryna Sabalenka in Iga Swiatek. Preverite zadnje rezultate teniških turnirjev WTA in ATP.

WTA 1000, Dubaj (3,44 milijona evrov):

- 2. krog:
Janice Tjen (Ino) - Leylah Fernandez (Kan) 7:6 (5), 6:4;

- 1. krog:
Anastasija Zaharova (Rus) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:2, 6:4;
Belinda Bencic (Švi/9) - Jessika Bouzas Maneiro (Špa) 2:6, 6:1, 6:2;
Emma Navarro (ZDA/14) - Elena Gabriela Ruse (Rom) 6:4, 7:5;
Sorana Cirstea (Rom) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 7:6 (6);
Clara Tauson (Dan/12) - Sofia Kenin (ZDA) 7:6 (4), 6:2;
Iva Jovic (ZDA/16) - Kamila Rahimova (Uzb) 6:1, 1:6, 6:1;
Varvara Gračeva (Fra) - Rebecca Šramkova (Slk) 7:5, 1:6, 6:4;
Darja Kasatkina (Avs) - Laura Siegemund (Nem) 6:2, 6:3;

ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):

- 1. krog:
Valentin Royer (Fra) - Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6:0, 6:3;
Alexei Popyrin (Avs) - Mubarak Zajid (Kat) 6:0, 6:2.

Arina Sabalenka
Sportal Arina Sabalenka še naprej na vrhu, Kaja Juvan 92.
finale OP Avstralije Carlos Alcaraz
Sportal Carlos Alcaraz ostaja na vrhu lestvice ATP
 
teniški globus ATP WTA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.