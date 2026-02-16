Ponedeljek, 16. 2. 2026, 15.25
1 ura, 36 minut
Teniški globus, 16. februar
Tudi finalistki Dohe odpovedali nastop v Dubaju
Obe finalistki teniškega turnirja WTA 1000 v Dohi sta odpovedali nastop na turnirju v Dubaju. Po zmagovalki Dohe Muchovi je Mboko postala že sedma tenisačica, ki se je umaknila iz Dubaja. Pred tem sta nastop med drugim odpovedali tudi Aryna Sabalenka in Iga Swiatek. Preverite zadnje rezultate teniških turnirjev WTA in ATP.
WTA 1000, Dubaj (3,44 milijona evrov):
- 2. krog:
Janice Tjen (Ino) - Leylah Fernandez (Kan) 7:6 (5), 6:4;
- 1. krog:
Anastasija Zaharova (Rus) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:2, 6:4;
Belinda Bencic (Švi/9) - Jessika Bouzas Maneiro (Špa) 2:6, 6:1, 6:2;
Emma Navarro (ZDA/14) - Elena Gabriela Ruse (Rom) 6:4, 7:5;
Sorana Cirstea (Rom) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 7:6 (6);
Clara Tauson (Dan/12) - Sofia Kenin (ZDA) 7:6 (4), 6:2;
Iva Jovic (ZDA/16) - Kamila Rahimova (Uzb) 6:1, 1:6, 6:1;
Varvara Gračeva (Fra) - Rebecca Šramkova (Slk) 7:5, 1:6, 6:4;
Darja Kasatkina (Avs) - Laura Siegemund (Nem) 6:2, 6:3;
ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):
- 1. krog:
Valentin Royer (Fra) - Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6:0, 6:3;
Alexei Popyrin (Avs) - Mubarak Zajid (Kat) 6:0, 6:2.