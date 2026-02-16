Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz ostaja na vrhu lestvice ATP, prav tako sta drugo in tretje mesto ohranila Italijan Jannik Sinner in poraženec finala letošnjega odprtega prvenstva Avstralije, Srb Novak Đoković. Najboljši slovenski igralec ostaja Bor Artnak na 474. mestu.

Med deseterico do večjih sprememb ni prišlo. Izjema je napredovanje Avstralca Alexa de Minaurja, ki je konec tedna slavil na turnirju serije ATP 500 v Rotterdamu in se z osmega povzpel na šesto mesto.

Najboljši Slovenec na lestvici ostaja Artnak, ki pa je v primerjavi s prejšnjim tednom izgubil še dve mesti in je zdaj 474. igralec sveta. Tri mesta je medtem pridobil Filip Jeff Planinšek in se povzpel na 584. mestu, mladi Žiga Šeško, zmagovalec letošnjega mladinskega grand slama v Melbournu, pa je na robu prve tisočerice izgubil pet mest in je trenutno 986. igralec sveta.

* Lestvica ATP (16. februar):

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.150

2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10.300

3. (3) Novak Djoković (Srb) 5280

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 4605

5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4405

6. (8) Alex de Minaur (Avs) 4250

7. (6) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4230

8. (7) Taylor Fritz (ZDA) 4220

9. (9) Ben Shelton (ZDA) 4050

10. (10) Aleksander Bublik (Kaz) 3405

...

474. (472) Bor Artnak (Slo) 94

584. (587) Filip Jeff Planinšek (Slo) 65

986. (981) Žiga Šeško (Slo) 17

...

Preberite še: