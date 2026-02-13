Mboko v enem letu pridobila več kot 300 mest in se uvrstila v prvi finale WTA 1000

Finalistki teniškega turnirja serije WTA 1000 v Dohi sta nova zvezdnica svetovnega tenisa, Kanadčanka Victoria Mboko, in deset let starejša Čehinja Karolina Muchova.

Devetnajstletna Mboko, ki je bila sredi februarja 2025 na 337. mestu lestvice WTA, z uvrstitvijo v finale pa bo na novi razpredelnici prvič članica elitne deseterice, bo igrala četrti finale v karieri. Lani je osvojila Hongkong in Montreal, letos pa je izgubila v Adelaide.

V polfinalu je Mboko - njeni predniki so iz Gane - premagala Jeleno Ostapenko iz Latvije s 6:3, 6:2. V drugem polfinalu je Karolina Muchova po preobratu in treh nizih ugnala Grkinjo Mario Sakari (3:6, 6:4, 6:1).

Čehinja bo igrala sedmi finale, šest jih je izgubila, od tega tri serije 1000, tako da ima edini naslov iz Seula 2019.