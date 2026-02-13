Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
13. 2. 2026,
20.18

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Karolina Muchova Victoria Mboko teniški globus

Petek, 13. 2. 2026, 20.18

7 minut

Teniški globus, 13. februar

Mboko v enem letu pridobila več kot 300 mest in se uvrstila v prvi finale WTA 1000

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Victoria Mboko | Victoria Mboko je v polfinalu ugnala Jeleno Ostapenko. | Foto Guliverimage

Victoria Mboko je v polfinalu ugnala Jeleno Ostapenko.

Foto: Guliverimage

Finalistki teniškega turnirja serije WTA 1000 v Dohi sta nova zvezdnica svetovnega tenisa, Kanadčanka Victoria Mboko, in deset let starejša Čehinja Karolina Muchova.

Devetnajstletna Mboko, ki je bila sredi februarja 2025 na 337. mestu lestvice WTA, z uvrstitvijo v finale pa bo na novi razpredelnici prvič članica elitne deseterice, bo igrala četrti finale v karieri. Lani je osvojila Hongkong in Montreal, letos pa je izgubila v Adelaide.

V polfinalu je Mboko - njeni predniki so iz Gane - premagala Jeleno Ostapenko iz Latvije s 6:3, 6:2. V drugem polfinalu je Karolina Muchova po preobratu in treh nizih ugnala Grkinjo Mario Sakari (3:6, 6:4, 6:1).

Čehinja bo igrala sedmi finale, šest jih je izgubila, od tega tri serije 1000, tako da ima edini naslov iz Seula 2019.

WTA 1000, Doha (3,4 milijona evrov):

- polfinale:
Victoria Mboko (Kan/10) - Jelena Ostapenko (Lat) 6:3, 6:2;
Karolina Muchova (Češ/14) - Maria Sakari (Grč) 3:6, 6:4, 6:1;

ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):

- četrtfinale:
Alex De Minaur (Avs/1) - Botic van de Zandschulp (Niz) 3:6, 7:6 (4), 7:5;
Ugo Humbert (Fra) - Christopher O'Connell (Avs) 6:4, 6:1;

ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):

- četrtfinale:
Marin Ćilić (Hrv) - Jack Pinnington Jones (ZDA) 6:1, 6:4;

ATP 250, Buenos Aires (566.668 evrov):

- četrtfinale:
Martin Etcheverry Tomas (Arg/7) - Alejandro Tabilo (Čil) 1:6, 6:3, 6:4.

Doha Iga Swiatek
Sportal Swiatek izpadla proti malo znani Grkinji
Karolina Muchova Victoria Mboko teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.