Petek, 13. 2. 2026, 20.18
7 minut
Teniški globus, 13. februar
Mboko v enem letu pridobila več kot 300 mest in se uvrstila v prvi finale WTA 1000
Finalistki teniškega turnirja serije WTA 1000 v Dohi sta nova zvezdnica svetovnega tenisa, Kanadčanka Victoria Mboko, in deset let starejša Čehinja Karolina Muchova.
Devetnajstletna Mboko, ki je bila sredi februarja 2025 na 337. mestu lestvice WTA, z uvrstitvijo v finale pa bo na novi razpredelnici prvič članica elitne deseterice, bo igrala četrti finale v karieri. Lani je osvojila Hongkong in Montreal, letos pa je izgubila v Adelaide.
V polfinalu je Mboko - njeni predniki so iz Gane - premagala Jeleno Ostapenko iz Latvije s 6:3, 6:2. V drugem polfinalu je Karolina Muchova po preobratu in treh nizih ugnala Grkinjo Mario Sakari (3:6, 6:4, 6:1).
Čehinja bo igrala sedmi finale, šest jih je izgubila, od tega tri serije 1000, tako da ima edini naslov iz Seula 2019.
WTA 1000, Doha (3,4 milijona evrov):
- polfinale:
Victoria Mboko (Kan/10) - Jelena Ostapenko (Lat) 6:3, 6:2;
Karolina Muchova (Češ/14) - Maria Sakari (Grč) 3:6, 6:4, 6:1;
ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):
- četrtfinale:
Alex De Minaur (Avs/1) - Botic van de Zandschulp (Niz) 3:6, 7:6 (4), 7:5;
Ugo Humbert (Fra) - Christopher O'Connell (Avs) 6:4, 6:1;
ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):
- četrtfinale:
Marin Ćilić (Hrv) - Jack Pinnington Jones (ZDA) 6:1, 6:4;
ATP 250, Buenos Aires (566.668 evrov):
- četrtfinale:
Martin Etcheverry Tomas (Arg/7) - Alejandro Tabilo (Čil) 1:6, 6:3, 6:4.