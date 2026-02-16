Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Lestvica WTA, 16. februar

Arina Sabalenka še naprej na vrhu, Kaja Juvan 92.

Arina Sabalenka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Belorusinja Arina Sabalenka je na posodobljeni lestvici WTA ostala na prvem mestu in ima še naprej več kot 3000 točk naskoka pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek. Od Slovenk je edina v najboljši stoterici Kaja Juvan na 92. mestu.

Sabalenka in Swiatek ta teden ne bosta igrali, potem ko sta tik pred začetkom odpovedali nastop na turnirju serije WTA 1000 v Dubaju. Prva nosilka v Združenih arabskih emiratih bo tako Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je ostala na tretjem mestu razpredelnice.

V prvi deseterici je prišlo do nekaj sprememb. Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula sta pridobili eno mesto, medtem ko je Amanda Anisimova izgubila dve in je zdaj za svojima rojakinjama na šestem mestu. V deseterico se je prvič v karieri prebila mlada Kanadčanka Victoria Mboko.

Od Slovenk je med stoterico najboljših ostala Juvan, ki je pridobila dve mesti in je 92. Nekaj mest sta izgubili Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek. Prva je po novem 112., druga pa 147. igralka sveta. Med 500 najboljših sta še Polona Hercog (315.) in Dalila Jakupović (385.).

* Lestvica WTA (16. februar):
  1.   (1) Arina Sabalenka (Blr)        10.870
  2.   (2) Iga Swiatek (Pol)              7803
  3.   (3) Jelena Ribakina (Kaz)          7523
  4.   (5) Coco Gauff (ZDA)               6423
  5.   (6) Jessica Pegula (ZDA)           5888
  6.   (4) Amanda Anisimova (ZDA)         5690
  7.   (7) Mira Andrejeva (Rus)           4786
  8.   (8) Jasmine Paolini (Ita)          4157
  9.   (9) Jelina Svitolina (Ukr)         3260
 10.  (13) Victoria Mboko (Kan)           3246
...
 92.  (94) Kaja Juvan (Slo)                796
112. (109) Veronika Erjavec (Slo)          707
147. (144) Tamara Zidanšek (Slo)           507
315. (315) Polona Hercog (Slo)             204
385. (389) Dalila Jakupović (Slo)          164

VEČ NOVIC
