Avtorji:
R. P., B. B., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
18.19

Teniški globus, 14. januar

Čehinji bogati turnir v Dohi, Erjavec obstala na drugi stopnički

Karolina Muchova | Karolina Muchova je zmagovalka bogatega turnirja v Katarju. | Foto Reuters

Karolina Muchova je zmagovalka bogatega turnirja v Katarju.

Foto: Reuters

Čehinja Karolina Muchova je zmagovalka teniškega turnirja WTA 1000 v Dohi. To je šele njen drugi naslov v karieri, prvi po Seulu 2019, in prvi na največjih turnirjih za grand slami. V finalu je premagala 19-letno Kanadčanko Victorio Mboko s 6:4, 7:5. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila dvoboj drugega kroga kvalifikacij za nastop na turnirju WTA 1000 v Dubaju. Od 26-letne Slovenke je bila boljša Japonka Moyuka Uchijima, ki je zmagala s 7:6 (5) in 6:3.

Čehinja Karolina Muchova je zmagovalka teniškega turnirja WTA 1000 v Dohi. To je šele njen drugi naslov v karieri, prvi po Seulu 2019, in prvi na največjih turnirjih za grand slami. V finalu je premagala 19-letno Kanadčanko Victorio Mboko s 6:4, 7:5.

Devetindvajsetletna Čehinja je v polfinalu, kjer je Grkinji Marii Sakari oddala edini niz na turnirju, prekinila urok štirih zaporednih porazov na predzadnji stopnički, danes pa je slavila po štirih izgubljenih finalih, med drugim dveh serije 1000 in Rolandu Garrosu 2023.

Na zaklučni slovesnosti po finalu je bil poseben gost prirediteljev tudi predsednik Fife Gianni Infantino. | Foto: Reuters Na zaklučni slovesnosti po finalu je bil poseben gost prirediteljev tudi predsednik Fife Gianni Infantino. Foto: Reuters

Mlada Kanadčanka kljub porazu zadovoljna zapušča Katar. Na novi lestvici WTA bo prvič v karieri članica elitne deseterice, ob tem, da je bila lani ob tem času šele 337. igralka na svetu.

Mboko - njeni predniki so iz Gane - je lani dobila sedem turnirjev od tistih najnižjega ranga do WTA 1000 v Montrealu. Ob tem je lani osvojila še Hongkong, letos pa je izgubila v finalu Adelaide.

Erjavec obstala v kvalifikacijah turnirja v Dubaju

Veronika Erjavec je v prvem nizu zapravila prednost s 5:2 v igrah. | Foto: Guliverimage Veronika Erjavec je v prvem nizu zapravila prednost s 5:2 v igrah. Foto: Guliverimage V prvem nizu je Veronika Erjavec hitro povedla s 3:0 in vodila že s 5:2, a je nato Moyuka Uchijima preobrnila potek niza in izsilila podaljšano igro. Tudi v njej je Slovenka povedla, vodila že s 4:2, a nato izgubila tri zaporedne točke na svoj servis in morala priznati premoč Japonki.

V drugem nizu sta bili igralki izenačeni do osme igre, ko je 88. igralka sveta odvzela servis Erjavec. Pri 5:3 je nato Japonka v igri na svoj začetni udarec uspela potrditi zmago proti 21 mest nižje uvrščeni Slovenki. Erjavec je pred tem v 1. krogu premagala sedmo nosilko kvalifikacij in 60. igralko sveta, Francozinjo Elso Jacquemot s 6:3, 3:6, 6:0.

Odpoved najboljših na svetu

Belorusinja Arina Sabalenka in Poljakinja Iga Swiatek, števila ena in dve svetovne teniške lestvice, sta odpovedali nastop na turnirju WTA 1000 v Dubaju, ki se začne v nedeljo. Sabalenka se po porazu v finalu odprtega prvenstva Avstrije še ni vrnila na igrišče, Swiatek pa je ta teden ta teden izgubila četrtfinale turnirja v Dohi.

WTA 1000, Doha (3,4 milijona evrov):

Finale:
Karolina Muchova (Češ/14) - Victoria Mboko (Kan/10) 6:4, 7:5.

ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):

Četrtfinale
Alexander Bublik (Kaz/3) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3);

ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):

Četrtfinale
Ben Shelton (ZDA/2) - Miomir Kecmanović (Srb) 5:7, 6:3, 6:4;
Denis Shapovalov (Kan/7) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/3) 5:7, 6:4, 6:3;

ATP 250, Buenos Aires (566.668 evrov):

Četrtfinale
Sebastian Baez (Arg/4) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/6) 7:6 (5), 6:2;
Luciano Darderi (Ita/2) - Pedro Martinez (Špa) 7:5, 6:1;
 

Preberite še:

 
