Četrtek, 12. 2. 2026, 22.20
28 minut
Teniški globus, 12. februar
Po Igi Swiatek že v četrtfinalu izpadla še Jelena Ribakina
Prva nosilka turnirja v Dohi Iga Swiatek, zmagovalka šestih grand slamov, je izgubila v četrtfinalu. Po preobratu jo je z 2:6, 6:4 in 7:5 premagala malo znana Grkinja Maria Sakkari. Zatem je izpadla še druga nosilka turnirja Jelena Ribakina, nedavna zmagovalka grand slama v Melbournu. S 7:5, 4:6 in 6:4 jo je premagala Victoria Mboko.
Četrtfinale:
Jelena Ostapenko (Lat) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 7:5, 6:4;
Maria Sakkari (Grč) - Iga Swiatek (Pol/1) 2:6, 6:4, 7:5;
Victoria Mboko (Kan/10) - Jelena Ribakina (Kaz/2) 7:5, 4:6, 6:4;
Karolina Muchova (Češ/14) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:3, 6:4;
ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):
2. krog:
Botic van de Zandschulp (Niz) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:4, 7:6 (4);
Ugo Humbert (Fra) - Guy den Ouden (Niz) 6:4, 6:3;
Jaume Munar (Špa) - Karen Hačanov (Rus/5) 7:6 (8), 3:6, 6:3;
Alex De Minaur (Avs/1) - Stan Wawrinka (Švi) 6:4, 6:2;
Felix Auger-Aliassime (Kan) - Hamad Medjedović (Srb) 6:4, 6:4;
ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):
2. krog:
Marin Ćilić (Hrv) - Ethan Quinn (ZDA) 7:6 (4), 6:3;
Denis Shapovalov (Kan/7) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 6:4;
Jack Jones Pinnington (VBr) - Eliot Spizzirri (ZDA) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (4);
ATP 250, Buenos Aires (566.668 evrov):
2. krog:
Luciano Darderi (Ita/2) - Tomas Barrios Vera (Čil) 6:1, 6:3;
Pedro Martinez (Špa) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) 7:6 (5), 6:4.