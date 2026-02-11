Wawrinka še ni rekel zadnje, Mboko do velike zmage

Teniške igralke in igralci ne poznajo počitka. Ta teden potekajo dvoboji na turnirjih v Dohi, Dallasu, Rotterdamu in Buenos Airesu. Veteran Stan Wawrinka je spet blestel, v Katarju pa sta najvišje postavljeni igralki Iga Swiatek in Jelena Ribakina za napredovanje morali odigrati tri nize.

Na turnirju serije 1000 v Dohi je bila v središču pozornosti Grkinja Maria Sakari, ki je po napetem prvem nizu povsem nadigrala Varvaro Gračevo in ji v drugem nizu zavezala kravato. Pravo poslastico pa sta pripravili Kanadčanka Victoria Mboko in Rusinja Mira Andrejeva. Dvoboj je odločils podaljšana igra tretjega niza, kjer je bila bolj zbrana Mboko in si priigrala odmevno zmago. Brez večjih težav sta napredovali tudi Jelena Ostapenko in Karolina Muchova, slednja po predaji rojakinje Karoline Pliškove.

Prva nosilka Poljakinja Iga Swiatek je izgubila prvi niz proti Avstralki Darji Kasatkini, nato pa v nadaljevanju izgubila le še dve igri, zelo pa se je za napredovanje namučila drugopostavljena Kazahstanka Jelena Ribakina. V tretjem nizu je tekmico iz Kitajske premagala s 7:5.

V Rotterdamu na turnirju serije 500 pa je uvodni krog minil v znamenju izkušenih igralcev. Švicar Stan Wawrinka je zanesljivo opravil z domačinom Thijsom Boogaardom. Grk Stefanos Cicipas pa je v dveh nizih strl odpor Arthurja Rinderknecha.

* WTA 1000, Doha (3,4 milijona evrov):

- 3. krog:

Iga Swiatek (Pol/1) - Darja Kasatkina (Avs) 5:7, 6:1, 6:1;

Maria Sakari (Grč) - Varvara Gračeva (Fra) 7:6 (3), 6:0;

Karolina Muchova (Češ/14) - Karolina Pliškova (Češ) 5:2 predaja;

Jelena Ostapenko (Lat) - Camila Osorio (Kol) 6:3, 6:1;

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Ann Li (ZDA) 7:6 (5), 5:7, 6:4;

Victoria Mboko (Kan/10) - Mira Andrejeva (Rus/5) 6:3, 3:6, 7:6 (5);

Ana Kalinska (Rus) - Elina Svitolina (Ukr/7) 6:4, 6:3;

Jelena Ribakina (Kaz/2) - Zheng Qinwen (Kit) 4:6, 6:2, 7:5; * ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):

- 1. krog:

Eliot Spizzirri (ZDA) - James Duckworth (Avs) 6:2, 6:4;

Ethan Quinn (ZDA) - Trevor Svajda (ZDA) 7:6 (3), 7:5;

Tommy Paul (ZDA/5) - Jenson Brooksby (ZDA) 4:6, 6:4, 7:6 (4); * ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):

- 2. krog:

Christopher O'Connell (Avs) - Cameron Norrie (VBr/6) 7:6 (9), 6:4;

- 1. krog:

Stan Wawrinka (Švi) - Thijs Boogaard (Niz) 6:3, 6:4;

Guy den Ouden (Niz) - Marton Fucsovics (Mad) 7:6 (5), 6:1;

Stefanos Cicipas (Grč) - Arthur Rinderknech (Fra/8) 7:5, 6:3;

Karen Hačanov (Rus/5) - Jesper de Jong (Niz) 3:6, 6:4, 7:5;

Aleksander Bublik (Kaz/3) - Hubert Hurkacz (Pol) 6:7 (2), 7:6 (1), 7:5;

Felix Auger-Aliassime (Kan/2) - Alexei Popyrin (Avs) 7:5, 6:3; * ATP 250, Buenos Aires (566.668 evrov):

- 2. krog:

Vit Kopriva (Češ) - Matteo Berrettini (Ita/8) 6:4, 6:3;

Tomas Etcheverry (Arg) - Roman Burruchaga (Arg) 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4;

- 1. krog:

Mariano Navone (Arg) - Emilio Nava (ZDA) 6:2, 6:1.

