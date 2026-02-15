De Minaur, Shelton in Cerundolo do lovorik, Klepač izpadla v Dubaju

Avstralski teniški igralec Alex de Minaur je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v Rotterdamu, Američan Ben Shelton je bil najboljši v Dallasu v ZDA, Argentinec Francisco Cerundolo pa v Buenos Airesu. Slovenka Andreja Klepač je v paru s Katarzyno Piter izpadla v prvem krogu turnirja dvojic serije WTA 1000 v Dubaju.

Za 26-letnega Alexa de Minaura je bil to tretji zaporedni finale v Rotterdamu in prva lovorika, potem ko je leta 2024 izgubil proti Italijanu Janniku Sinnerju, lani pa je moral priznati premoč Špancu Carlosu Alcarazu.

Za Avstralca, ki je virtualno skočil na šesto mesto na lestvici ATP, je bil to 20. finale v karieri. Osvojil je 11. lovoriko in prvo v dvorani. Pred tem je bil nazadnje najboljši lani v Washingtonu. Petindvajsetletni Kanadčan Felix Auger-Aliassime je ostal pri devetih naslovih v karieri, osem od teh je osvojil v dvorani, enega tudi v Rotterdamu leta 2022. Skupno je zaigral v 22. finalu v karieri.

Shelton po novem preobratu do slavja v Dallasu

Ben Shelton je osvojil turnir v Dallasu. Foto: Reuters

Američan Ben Shelton je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v domačem Dallasu. V finalu je ubranil tri zaključne žogice ter po uri in 51 minutah s 3:6, 6:3, 7:5 premagal rojaka Taylorja Fritza.

Shelton je že v sobotnem polfinalu proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu slavil po preobratu, danes pa je po slabih dveh urah potrdil dobro formo in osvojil četrti turnir v karieri.

Proti Fritzu je izgubil prvi niz, drugega dobil, v tretjem pa je v deseti igri izničil tri priložnosti za zmago rojaka. V naslednji igri je sam prišel do odvzema servisa ter nato s svojim začetnim udarcem končal obračun.

Za Sheltona je bil to šesti finalni obračun, nazadnje pa je pred slavjem v Dallasu zmagal na lanskem mastersu v Kanadi. Turnirski zmagi ima še iz Tokia 2023 in Houstona 2024.

Shelton kljub zmagi na bo napredoval na lestvici in bo ostal deveti, medtem ko bo prvi nosilec Dallasa Fritz izgubil eno mesto in bo v ponedeljek na posodobljeni lestvici osmi. Fritz je igral v jubilejnem 20. finalu v karieri in prvem na domačih tleh po finalu odprtega prvenstva ZDA 2024. Osemindvajsetletni Američan je ostal pri desetih lovorikah, nazadnje je slavil lani v Eastbournu.

Cerundolo v Buenos Airesu razveselil domače navijače

Francisco Cerundolo je osvojil turnir na domačem argentinskem pesku. Foto: Guliverimage Argentinski teniški igralec Francisco Cerundolo je zmagovalec domačega turnirja serije ATP 250 v Buenos Airesu. V finalu je prvi nosilec po uri in 38 minutah s 6:4, 6:2 premagal drugopostavljenega Italijana Luciana Darderija.

Cerundolo je v svojem sedmem finalu, vsi na ravni ATP 250, prišel do četrte lovorike, tretje na pesku. Ravno na tej podlagi je 27-letni Argentinec odigral šest finalnih obračunov, v edinem preostalem je slavil na travi v Eastbournu 2023. Za Argentinca je bilo današnje slavje v domovini prvo po lovoriki iz Umaga pred 19 meseci. Slavil je še leta 2022 v Bastadu.

Ne glede na razplet finala Cerundolo ne bo napredoval na lestvici, ostal bo 19., medtem ko bo tri leta mlajši Darderi v ponedeljek najvišje doslej v karieri na 21. mestu.

Za Italijana je bil to sploh prvi poraz v finalu turnirja ravni ATP. Pred tem je namreč dobil zadnje obračune v Umagu, Bastadu, Marakešu (vsi 2025) in Cordobi (2024).

Andreja Klepač obstala v prvem krogu dvojic v Dubaju

Andreja Klepač Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Andreja Klepač je v paru s Poljakinjo Katarzyno Piter izpadla v prvem krogu turnirja dvojic serije WTA 1000 v Dubaju. Boljši sta bili sedmi nosilki, Čehinja Katerina Siniakova in Avstralka Storm Hunter. Čehinja in Avstralka sta bili prepričljivi in slavili s 6:2, 6:3 po vsega uri in štirih minutah.

Za 39-letno Primorko in pet let mlajšo Poljakinjo se turneja v zalivskih državah ni končala najbolje. V Dohi sta pretekli teden izpadli v drugem krogu, tokrat pa v prvem. Klepač se je na turnejo po dolgem premoru zaradi številnih poškodb in rojstva otroka vrnila januarja na odprtem prvenstvu Avstralije. Trenutno je na 340. mestu na lestvici med dvojicami, a igra z zaščitenim rankingom.

ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):



Finale:

Alex de Minaur (Avs/1) - Felix Auger Aliassime (Kan/2) 6:3, 6:2.



ATP 250, Buenos Aires (566.668 evrov):



Finale:

Francisco Cerundolo (Arg/1) - Luciano Darderi (Ita/2) 6:4, 6:2.



ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):



Finale:

Ben Shelton (ZDA/2) - Taylor Fritz (ZDA/1) 3:6, 6:3, 7:5.



Polfinale

Taylor Fritz (ZDA/1) - Marin Čilić (Hrv) 7:6 (5), 7:6 (3);

Ben Shelton (ZDA/2) - Denis Shapovalov (Kan/7) 4:6, 6:4, 7:6 (4).



WTA 1000, Dubaj (3,44 milijona evrov):



1. krog:

Kimberly Birrell (Avs) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 3:6, 7:5;

Sara Bejlek (Češ) - Zeynep Sönmez (Tur) 6:2, 6:2;

Elise Mertens (Bel) - Marie Bouzkova (Češ) 6:2, 6:2;

Linda Noskova (Češ/10) - Ann Li (ZDA) 6:3, 5:7, 6:4;

Alexandra Eala (Fil) - Hailey Baptiste (ZDA) 6:4, 0:1 - predaja;

Magda Linette (Pol) - Lulu Sun (NZl) 4:6, 6:4, 6:1;

Peyton Stearns (ZDA) - Magdalena Frech (Pol) 6:4, 6:2;

Darja Šnajder (Rus) - Maya Joint (Avs) 6:4, 6:1;

Ella Seidel (Nem) - Cristina Bucsa (Špa) 6:1, 6:4;

Leylah Fernandez (Kan) - Ljudmila Samsonova (Rus/13) 5:7, 7:5, 6:3;

Janice Tjen (Ino) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:4, 6:1;

Barbora Krejčikova (Češ) - Anastasija Pavljučenko (Rus) 6:4, 6:4.