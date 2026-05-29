Dirka po Italiji, 19. etapa (Feltre–Alleghe, 151 km)

Vingegaardov pomočnik Sepp Kuss dopolnil imenitno zbirko

Sepp Kuss, Giro 2026 | Sepp Kuss ima zdaj etapne zmage z vseh treh tritedenskih dirk. | Foto Reuters

Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) je zmagovalec 19. etape 109. Dirke po Italiji. Američan ima zdaj v zbirki etapne zmage z vseh treh Grand Tourov. Na zaključnem vzponu 151 kilometrov dolge zahtevne etape od Feltreja do Alegheja je za 14 sekund ugnal Kanadčana Dereka Geeja (Lidl - Trek), tretji je ciljno črto prečkal Italijan Giulio Ciccone (Lidl - Trek). Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je zadržal prednost v skupnem seštevku. Kolesarji so danes prečkali najvišjo točko letošnje dirke, t. i. cima Coppi na prelazu Giau, 2.233 metrov nad morjem.

Paul Magnier
Sportal Eulalio napadal v zaključku, a mu ni uspelo preprečiti sprinterskega obračuna

Kolesarji so morali danes premagati slabih pet tisoč višinskih metrov na šestih kategoriziranih vzponih v slikovitih Dolomitih. Že na prvem, prelazu Duran (I. kategorija, 12,1 km/8,1-odstotni povprečni naklon) se je glavnina razklala na več skupin.

Vingegaard je s kolegi iz Visme pazil na Dančeve največje tekmece v skupnem seštevku, v vodstvo pa se je po več poskusih uspelo prebiti večji skupini, v kateri so se znašli tudi Derek Gee, Giulio Ciccone, Damiano Caruso, Giulio Pellizzari, Michael Storer …

Nizozemske čebele je v vodilni skupini zastopal Sepp Kuss, razlika med ubežniki in skupino favoritov okoli Vingegaarda pa se je na naslednjih klancih, Coi (II. kat., 5,8 km/9,3 %), Giau (ekstra kategorija, 9,8 km/9,3 %) gibala okoli dveh minut.

Vingegaard in njegovi kolegi so torej tudi s pomočjo kolesarjev ekipe Netcompany INEOS nadzirali dogajanje, na predzadnjem klancu dneva, Falzaregu (II. kat., 10,1 km/5,4 %), je v ospredju ostala le še osmerica s Carusom, Cicconejem, Geejem, Pellizzarijem, Storerjem, Kusso,  Einerjem Rubiem in Janom Hirtom, slabe tri minute pred že zelo razredčeno glavnino okoli rožnate majice.  

Na spustu je Ciccone (Lidl - Trek) ušel sam v vodstvo in si do vznožja zaključnega vzpona na Piani di Pezze (II. kat., 5 km/9,6 %) privozil dobro minuto prednosti pred zasledovalci, glavnina z Vingegaardom pa je vozila dve minuti in pol za vodilnim Italijanom.

V lov za Cicconejem sta se iz ubežne skupine podala Pellizzari in Kuss, kasneje se jima je pridružil še Gee, glavnina pa je počasi zmanjševala zaostanek, a se pri tem tudi krčila. Tri kilometre pred ciljem so ob Vingegaardu ostali le še Felix Gall, Jai Hindley in Thymen Arensman.

V ospredju se je Pellizzarija in Geeja otresel Kuss in se 2,8 kilometra pred ciljem Cicconeju približal na 26 sekund. Vingegaard je bil še dobro minuto za vodilnim Italijanom, Danca se je kot klop držal le še Gall.

Cicconejeve sanje o etapni zmagi so se razblinile 2,2 kilometra pred ciljno črto, ko je Američan zasprintal mimo njega v vodstvo. Za nameček je Italijana prehitel še Kanadčan Derek Gee. 53 sekund za čelom dirke se je Vingegaardu in Gallu priključil Hindley. 

Sepp Kuss je zdržal do cilja in slavil etapno zmago še na tretjem Grand Touru. Zdaj ima komplet, leta 2021 je dobil etapo na francoskem Touru, leta 2023 je na poti do skupne zmage dobil etapo na španski Vuelti, na tej dirki pa je bil etapni zmagovalec že leta 2019, ko je bil pomočnik Primoža Rogliča, ki je tedaj kot prvi Slovenec osvojil Grand Tour. 

Drugi je bil danes Derek Gee, tretji pa Ciccone, ki je v cilj prišel tik pred grozdom favoritov, Gallom, Vingegaardom in Hindleyjem. Avstralec je v skupnem seštevku napredoval na tretje mesto, saj je Arensman danes nekaj časa izgubil. Vingegaard ima pred Gallom še vedno štiri minute in tri sekunde prednosti.    

Jutri kolesarje čaka še zadnja prava tekmovalna etapa, ki bo tekmovalce vodila od Gemone del Friulija na Piancavalo. Ta klanec bodo morali v 200-kilometrski etapi premagati dvakrat. V nedeljo bo zaključek 109. Gira s 131-kilometrsko parado šampionov v Rimu.

