Pametni pomivalni stroji, ki prihranijo čas in energijo

Nič ni lepšega kot vedeti, da vas po odličnem obroku v kuhinji ne čaka kup umazane posode. Kakovosten pomivalni stroj poskrbi, da vsakodnevno pomivanje postane preprosto opravilo, ki prihrani čas in energijo ter zagotovi brezhibno čisto posodo. Gorenjevi pomivalni stroji z naprednimi funkcijami in vrhunsko energijsko učinkovitostjo so zanesljiva izbira za sodobna gospodinjstva, v katerih vsakodnevno pomivanje postane majhen luksuz, ki prihrani čas, trud in celo malo stresa.

Pametno odmerjanje za brezskrbno dnevno uporabo

Pomivanje posode je zdaj še preprostejše in udobnejše zahvaljujoč edinstveni tehnologiji pametnega odmerjanja SmartDosing, ki jo ponuja linija Gorenjevih pomivalnih strojev G600. Detergent preprosto nalijete v poseben rezervoar, ki zadostuje za približno 20 pomivalnih ciklov. Ker vsi programi pranja ne potrebujejo enake količine detergenta, stroj samodejno sprosti pravo količino ob pravem trenutku, kar preprečuje nepotrebno porabo in ostanke detergenta na posodi. Nikoli ne porabite niti kapljice več, kot je treba.

Napredna higiena z UV-tehnologijo

Foto: Gorenje GSI Izbrani modeli linije G600 vključujejo tudi napreden higienski program ExtraHygiene z UV-tehnologijo, ki odstrani 99,9 odstotka bakterij in virusov že pri nižjih temperaturah. UV-svetloba se aktivira z novo funkcijo UV, ki je skrbno nameščena v hidravlični sistem. UV-funkcija je opcijska in jo je mogoče uporabiti pri vseh programih. Posoda je tako temeljito čista in higiensko neoporečna, hkrati pa se ohranja varčna poraba energije.

Energetska učinkovitost in prihranek z vsakim ciklom

Foto: Gorenje GSI Pomivalni stroji Gorenje energijskega razreda A predstavljajo najvišjo raven varčne porabe energije v svojem segmentu. Aparati dosegajo vrhunske rezultate pomivanja z nizko porabo električne energije, kar pomeni manj emisij CO₂, manjši vpliv na okolje in dolgoročne prihranke za gospodinjstva. Gorenjev pomivalni stroj energijskega razreda A+++ porabi le okoli 0,55 kilovatne ure energije za povprečen cikel, kar je približno 55 odstotkov manj od povprečnega deset let starega stroja in 35 odstotkov manj kot pri strojih nižjih energijskih razredov.

Prilagodljiv prostor in popolno sušenje

Gorenjevi pomivalni stroji so zasnovani z mislijo na prilagodljivost. Sistem treh košar omogoča pomivanje do 16 pogrinjkov naenkrat, srednja košara pa se z gladkim pomikom lahko nastavi po višini in tako ustvari dodaten prostor za večje posode ali visoke kozarce. Posebna rešitev za čiščenje steklenic z namenskim držalom in dodatnimi vodnimi šobami omogoča temeljito čiščenje tudi težje dostopnih delov. Dodatna zgornja pršilna roka za jedilni pribor in visokotlačne šobe v spodnjem delu kadi poskrbijo za učinkovito odstranjevanje tudi najbolj trdovratnih ostankov.

Po pomivanju za popolno sušenje skrbi funkcija SmartUltra Dry. Ventilator odstrani vročo paro iz notranjosti, vrata pa se samodejno rahlo odprejo, kar omogoča kroženje svežega zraka. Rezultat je učinkovito sušenje, tudi pri plastični posodi, brez nabiranja vlage na kuhinjskih površinah.

Akcija: pet let brezskrbne uporabe in brezplačen paket tablet za pomivanje Finish

Ob nakupu kateregakoli pomivalnega stroja Gorenje med 1. januarjem in 28. februarjem 2026 kupce čaka posebna ugodnost. S preprosto registracijo aparata si zagotovite kar pet let garancije za brezskrbno uporabo, ob tem pa prejmete tudi praktično darilo – tablete za pomivanje Finish, ki z učinkovito formulo poskrbijo za še bolj sijoče rezultate. Akcija velja za vse pomivalne stroje Gorenje. Podrobnosti o pogojih sodelovanja in postopku registracije so na voljo na spletni strani.

Sodobne funkcije, prilagodljivost in energetska učinkovitost postavljajo Gorenjeve pomivalne stroje med zanesljive partnerje sodobnega doma, kjer štejeta tako udobje kot odgovoren odnos do okolja.

Naročnik oglasnega sporočila je Gorenje GSI, d.o.o.