Avtor:
Š. L.

Sobota,
7. 2. 2026,
11.49

Osveženo pred

40 minut

liga prvakinj

Rokometna liga prvakinj, 12. krog

Krimovke na novi preizkušnji

Krimovke čaka srečanje z danskimi tekmicami.

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja danes čaka nova preizkušnja v ligi prvakinj. V kultni dvorani Tivoli bodo gostile tekmice iz danskega Ikasta, slovensko-danski klubski obračun se bo pričel ob 16. uri.

Pred ljubljanskimi rokometašicami so odločilne tekme za uvrstitev v razigravanje za četrtfinale v ligi prvakinj. Po današnjem obračunu proti Ikastu jih nato čez teden dni čaka bržkone odločilno gostovanje v Koprivnici na Hrvaškem, v zadnjem krogu pa še domači dvoboj proti francoskemu Brestu.

Po enajstih odigranih tekmah je v skupini B v vodstvu Brest z 18 točkami. Ferencvaros je zbral 16, Odense 15, Bukarešta in Ikast po 12, Podravka Koprivnica in Krim po pet, na zadnjem mestu pa je Sola z eno osvojeno točko.

Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Krim Mercator : CSM Bucaresti
Sportal V Krimu verjamejo, da si lahko izborijo razigravanje za četrtfinale

Liga prvakinj, 12. krog

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Lestvici 

liga prvakinj
