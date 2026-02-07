Krimovke na novi preizkušnji

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja danes čaka nova preizkušnja v ligi prvakinj. V kultni dvorani Tivoli bodo gostile tekmice iz danskega Ikasta, slovensko-danski klubski obračun se bo pričel ob 16. uri.

Pred ljubljanskimi rokometašicami so odločilne tekme za uvrstitev v razigravanje za četrtfinale v ligi prvakinj. Po današnjem obračunu proti Ikastu jih nato čez teden dni čaka bržkone odločilno gostovanje v Koprivnici na Hrvaškem, v zadnjem krogu pa še domači dvoboj proti francoskemu Brestu.

Po enajstih odigranih tekmah je v skupini B v vodstvu Brest z 18 točkami. Ferencvaros je zbral 16, Odense 15, Bukarešta in Ikast po 12, Podravka Koprivnica in Krim po pet, na zadnjem mestu pa je Sola z eno osvojeno točko.

Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Liga prvakinj, 12. krog

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Lestvici