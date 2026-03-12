Težave s hemoroidi so zelo pogoste in doletijo približno polovico odrasle populacije vsaj enkrat v življenju. Kljub njihovi razširjenosti se ljudje pogosto sramujejo govoriti o njih. Pomembno je vedeti, da hemoroidi niso nekaj, česar bi se morali sramovati, in da zanje obstajajo učinkoviti načini zdravljenja. Pogovor z osebnim zdravnikom je prvi korak k rešitvi.

Kakšne vrste hemoroidov poznamo?

Zunanji hemoroidi se pojavijo na kožnem delu okoli zadnjika. Običajno nastanejo hitro ter se kažejo kot boleča oteklina, ki je lahko čvrsta, napeta in velika tudi do nekaj centimetrov. Bolečina je prisotna že na otip in otežuje sedenje. Včasih se ti hemoroidi sami predrejo in lahko povzročijo obilno krvavitev.

Notranji hemoroidi so znotraj analnega kanala in predstavljajo splet žilnih blazinic. Tudi če so povečani, morda ne povzročajo takojšnjih težav. Najpogostejši simptom notranjih hemoroidov je krvavitev, ki se običajno pojavi kot sled krvi na koncu blata ali na toaletnem papirju. Bolečina običajno ni prisotna, lahko pa se pojavi občutek polnosti ali nepopolnega izpraznjenja.

Če se notranji hemoroidi znatno povečajo, se lahko spustijo proti zadnjični odprtini ali celo izpadejo skozi zadnjik. Sprva jih je mogoče potisniti nazaj v črevo, pri napredovani bolezni pa to ni več mogoče.

Trije ključni nasveti za preprečevanje in lajšanje simptomov

Uravnotežena prehrana: Vključevanje hrane, bogate z vlakninami, kot so sadje, zelenjava in polnozrnati izdelki, je ključno za preprečevanje zaprtja, ki je pogost vzrok hemoroidov. Vlaknine pomagajo mehčati blato, kar olajša izločanje.

Ustrezna hidracija: Redno pitje zadostne količine vode, vsaj osem kozarcev dnevno, pomaga ohranjati blato mehko in preprečuje zaprtje.

Zdrave straniščne navade: Pomembno je, da se na stranišče odpravite takoj, ko začutite potrebo, saj odlašanje lahko povzroči zaprtje in čezmerno napenjanje. Prav tako se izogibajte predolgemu sedenju na stranišču, saj to lahko poslabša težave s hemoroidi. Zagotovo imate doma kak bolj prijeten in dišeč kotiček za branje.

Kako lahko zdravimo hemoroide

Kreme in mazila lahko omogočijo le začasno olajšanje simptomov, kot sta srbenje in bolečina, ne rešujejo pa vzroka težav. Za dolgoročno rešitev je priporočljiva uporaba zdravil, ki delujejo na sam vzrok.

Eno od takšnih je zdravilo Detralex, ki pomaga krepiti vene in izboljšati mikrocirkulacijo. Detralex deluje na vzrok težav in s tem zaustavi krvavitev, odpravi bolečino ter zmanjša oteklino. S protivnetnim delovanjem zagotavlja dolgoročnejše olajšanje simptomov. Za zdravljenje hemoroidov je na voljo pakiranje s 36 tabletami, ki zadostuje za tedensko zdravljenje.

Večja pakiranja, ki so sicer cenovno ugodnejša, so namenjena bolnikom s kronično vensko boleznijo, ki imajo težave z bolečimi in oteklimi nogami ter krčnimi žilami.

V primeru napredovalih stopenj hemoroidalne bolezni se zdravnik lahko odloči za različne kirurške posege za odstranitev hemoroidov.

