Letošnjo predvolilno kampanjo zaznamuje precej oster ton politične komunikacije, kar sta potrdila tudi nedavna incidenta, ko so v nekaj dneh na dva različna predvolilna plakata Gibanja Svoboda najprej obesili kadaver živali, nato pa še mrtvega ptiča. Da se je kampanja pravzaprav začela že pred nekaj leti, je v predvolilni oddaji na Siol.net poudaril politični analitik Gorazd Kovačič.

Pri tem je spomnil na protivladne jumbo plakate, ki so obešeni po celi državi, financira pa jih eden od najbogatejših ljudi, "ki svoje milijone zapravlja za to, da širi svoja politična prepričanja, ki so precej skrajna. Pri tem je ta gospod tudi precej vulgaren in to se pozna tudi na plakatih. Če se ljudi sistematično ščuva dlje časa, potem bo tu pa tam komu počil film in bo posegel tudi po nasilju," je opozoril.

"Dogaja se zelo zanimiv trk dveh različnih svetov, ki bo po moji oceni na koncu odločil volitve," je v predvolilni oddaji na Siol.net ocenil politični analitik Gorazd Kovačič. Foto: Jan Lukanović Kovačič mneni, da incidenta z živalskimi trupli verjetno ne bosta osamljena primera, v oddaji, v kateri sta skupaj z Uhanom razpravljala o zaostrovanju kampanje in politični kulturi, pa je spomnil tudi na primere napadenih spomenikov in risanje kljukastih križev, kjer so bili na delu desni storilci. "Skrajno desni del političnega telesa je radikaliziran in odgovornost za to nosijo organizatorji volilne kampanje skrajne desnice. Ne bi pa tega posplošil na to, da vsi akterji v političnem prostoru vodijo ta tip kampanje. Mislim, da se dogaja ravno nasprotno. Tu pa se dogaja zelo zanimiv trk dveh različnih svetov, ki bo po moji oceni na koncu odločil volitve," je izpostavil.

Uhan: Da se prostor radikalizira, ni nekaj novega

Pri incidentih s predvolilnimi plakati Gibanja Svoboda pa je drugi gost, sociolog Samo Uhan, opozoril, da so ta dejanja na deklarativni ravni obsodile vse stranke, a so kasneje na družbenih omrežjih sovraštvo še poganjale. Po njegovem mnenju tako v Sloveniji vzporedno potekata dve kampanji – ena s pomočjo tradicionalnih medijev, druga pa na družbenih omrežjih, kjer se uveljavlja prostaški politični diskurz, ki vse bolj vdira tudi v tradicionalne medije. "To, da se prostor radikalizira, je popolnoma jasno. To pa ni nekaj novega. Gre samo za neko novo obliko, ki se s pomočjo tehnologije na ta način lažje izvaja," je dejal.

V času pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, na Siol.net pripravljamo posebno serijo razprav o ključnih političnih in družbenih temah, ki zaznamujejo letošnjo kampanjo. V krajši oddaji vsak dan odpiramo eno izbrano temo: od politične kulture in dinamike kampanje do širših vprašanj domače in mednarodne politike. O posameznih temah razpravljata Samo Uhan, sociolog, politični analitik in dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ter Gorazd Kovačič, sociolog in politični analitik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Komentatorja z različnih vidikov osvetljujeta dogajanje v predvolilnem času in širši politični kontekst.

Glede značilnosti politične kampanje v Sloveniji pa Uhan pravi, da "utrjuje bolj kot odkriva ali rešuje neke klišeje, ki so se skozi štiri leta od vzpostavitve te vlade in zdaj do rednih volitev vseskozi pojavljali v medijih, tako v tradicionalnih kot tudi na družbenih omrežjih. V ozadju teh pa so nekatere interesne skupine in lobiji, ki ustvarjajo neko vzdušje nenehne krize."

Pri tem je spomnil na začetke vzpostavitve te vlade in zdravniško stavko, ob kateri se je vlada odločila – tako je napovedala tudi v predvolilni koaliciji – "da bo reševala ta problem, da se ne bo umikala ter da to verjetno pomeni tudi konflikt z najmočnejšo stanovsko in sindikalno organizacijo po vplivu". Po njegovem mnenju so ta diskurz povzeli vsi mediji, "kot da je naravno stanje ali pa politična kultura v Sloveniji ta, da ne prenese neke artikulirane argumentacije, ampak boj do izčrpavanja". Za konec je izrazil tudi strinjanje s Kovačičem, da kampanja, ki zdaj doživlja svoj višek, res poteka že štiri leta, morda celo dlje.

V ozadju politične kampanje v Sloveniji so po mnenju Uhana nekatere interesne skupine in lobiji, ki ustvarjajo vzdušje nenehne krize. Foto: Jan Lukanović