Avtor:
R. S.

Petek,
13. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 49 minut

Gibanje Svoboda Aleš Štrancar Volitve 2026 Gorazd Kovačič Samo Uhan

Predvolilna oddaja na Siol.net, 2. del

Kovačič o Štrancarju: Milijone zapravlja za plakate. Pri tem je ta gospod tudi precej vulgaren. #video

R. S.

Letošnjo predvolilno kampanjo zaznamuje precej oster ton politične komunikacije, kar sta potrdila tudi nedavna incidenta, ko so v nekaj dneh na dva različna predvolilna plakata Gibanja Svoboda najprej obesili kadaver živali, nato pa še mrtvega ptiča. Da se je kampanja pravzaprav začela že pred nekaj leti, je v predvolilni oddaji na Siol.net poudaril politični analitik Gorazd Kovačič.

Pri tem je spomnil na protivladne jumbo plakate, ki so obešeni po celi državi, financira pa jih eden od najbogatejših ljudi, "ki svoje milijone zapravlja za to, da širi svoja politična prepričanja, ki so precej skrajna. Pri tem je ta gospod tudi precej vulgaren in to se pozna tudi na plakatih. Če se ljudi sistematično ščuva dlje časa, potem bo tu pa tam komu počil film in bo posegel tudi po nasilju," je opozoril.

