Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
14.43

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek

Natisni članek
DARS

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 14.43

3 minute

V Kopru podpisali pogodbo za razširitev bertoške vpadnice

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Aleš Bržan, Alenka Bratušek, Andrej Ribič | Foto STA

Foto: STA

V Kopru so danes podpisali pogodbo za razširitev bertoške vpadnice v štiripasovnico, kar bo po besedah predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča bistveno pripomoglo k razbremenitvi te prometnice. Naložba, ki jo je pozdravila tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, je vredna 19,5 milijona evrov brez DDV.

Širitev 1,6 kilometra dolge bertoške vpadnice v štiripasovnico je po Ribičevih besedah še en kamenček v mozaiku, ki ga Dars opravlja na Primorskem.

Obnova je načrtovana tako, da ne bo sovpadala z gradnjo serminske vpadnice oz. bodo dela na projektih hkrati potekala le krajši čas. Serminska vpadnica naj bi bila sicer končana jeseni, je pojasnil Andrej Ribič.

Naložba v širitev bertoške vpadnice je vredna 19,5 milijona brez DDV, pri čemer bo Dars prispeval okoli 15,7 milijona, direkcija za infrastrukturo okoli 3,3 milijona evrov in Občina Koper nekaj več kot 420 tisoč evrov.

Dela bosta izvajala Kolektor CPG in CPK, rok je 20 mesecev. "Pazili bomo, da ne bo prihajalo do zamud in da bomo sledili časovnici," je še povedal Ribič.

Podpisu pogodbe je danes v Kopru prisostvovala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kot je dejala, je nove v vrsti naložb na Primorskem, pri čemer je med drugim izpostavila potniški terminal v Luki Koper in serminsko vpadnico, vesela. "Kar nekaj korakov smo naredili tudi pri državnem prostorskem načrtu za povezavo Koper–Dragonja, skratka rešujemo stvari," je dejala ministrica.

DARS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

