V Kopru podpisali pogodbo za razširitev bertoške vpadnice

V Kopru so danes podpisali pogodbo za razširitev bertoške vpadnice v štiripasovnico, kar bo po besedah predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča bistveno pripomoglo k razbremenitvi te prometnice. Naložba, ki jo je pozdravila tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, je vredna 19,5 milijona evrov brez DDV.

Širitev 1,6 kilometra dolge bertoške vpadnice v štiripasovnico je po Ribičevih besedah še en kamenček v mozaiku, ki ga Dars opravlja na Primorskem.

Obnova je načrtovana tako, da ne bo sovpadala z gradnjo serminske vpadnice oz. bodo dela na projektih hkrati potekala le krajši čas. Serminska vpadnica naj bi bila sicer končana jeseni, je pojasnil Andrej Ribič.

Naložba v širitev bertoške vpadnice je vredna 19,5 milijona brez DDV, pri čemer bo Dars prispeval okoli 15,7 milijona, direkcija za infrastrukturo okoli 3,3 milijona evrov in Občina Koper nekaj več kot 420 tisoč evrov.

Dela bosta izvajala Kolektor CPG in CPK, rok je 20 mesecev. "Pazili bomo, da ne bo prihajalo do zamud in da bomo sledili časovnici," je še povedal Ribič.

Podpisu pogodbe je danes v Kopru prisostvovala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kot je dejala, je nove v vrsti naložb na Primorskem, pri čemer je med drugim izpostavila potniški terminal v Luki Koper in serminsko vpadnico, vesela. "Kar nekaj korakov smo naredili tudi pri državnem prostorskem načrtu za povezavo Koper–Dragonja, skratka rešujemo stvari," je dejala ministrica.