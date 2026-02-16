Če ne moškem slalomu nismo imeli svojega predstavnika, bomo imeli štiri na ženskem. Ana Bucik Jogan si po dveh odstopih na igrah v Cortini d'Ampezzo želi, da bi prišla do cilja. V tej disciplini, s katero se bodo končale olimpijske preizkušnje v alpskem smučanju, bodo slovenske barve zastopale še Lila Lapanja, Caterina Sinigoi in Nika Tomšič. Manjkata poškodovani Andreja Slokar in Neja Dvornik, ki bi ciljali zelo visoko.

Petintridesetletna Ana Bucik Jogan je po 15. mestu Ilke Štuhec na smuku v alpski ženski ekipni kombinaciji odstopila v slalomu, v nedeljo pa je predčasno končala nastop na drugi progi še v veleslalomu. "Upam, da je ta serija odstopov za mano in da bo šlo gladko na slalomu. Teren mi ustreza, v zadnjem obdobju se zelo dobro počutim na slalomu," je na novinarski konferenci v slovenski hiši o tem, da je slalom ta čas njena najboljša disciplina, povedala Bucik Jogan.

Ana Bucik Jogan Foto: Bor Slana/STA Dejala je, da je proga manj strma, kot na številnih tekmah svetovnega pokala. "Zato bo treba že od štarta začeti napadalno in se na ta način lotiti tudi valovitega dela. Vse vemo, kaj moramo narediti, sama pa se želi čim manj obremenjevati," je dejala smučarka, ki bo po sezoni sklenila športno pot.

Lila Lapanja, hči ameriške matere in slovenskega očeta, je iz ameriške reprezentance pred časom prešla v slovensko. Zanjo bo slalom prva olimpijska tekma doslej. "Energija v olimpijski vasi je izjemna. Na pogled je proga lahka, a so na njih včasih tekme še težje. Več moraš tvegati, da narediš dober izid, ker je lahka za vse in so razlike tako še manjše. Precej bo seveda odvisno tudi od postavitve." Lapanja bo v Cortini nastopila le v slalomu. "Imela bom le en štart, manj kot dve minuti bom na olimpijski progi. Poskušala bom biti čim bolj sproščena, čeprav je to posebna preizkušnja. Zaenkrat se dobro držim."

Caterina Sinigo je bila na veleslalomu 31. Foto: Reuters Na nedeljskem veleslalomu je bila v svojem olimpijskem prvencu na 31. mestu najboljša v slovenski ekipi Caterina Sinigoi. "Zadovoljna sem z veleslalomsko tekmo. Moja glavna disciplina pa je slalom in komaj čakam nanj. Raje imam sicer strmejše terene, kot bo tokrat, a si vseeno želim dobrega nastopa," si obeta zamejska Slovenka.

Pet mesto nižje od nje je veleslalom prav tako za olimpijski debi končala Nika Tomšič. "Led je prebit. V torek me čaka še en trening in potem tekma na dokaj lahkem terenu, ki bo terjal napadalen pristop."