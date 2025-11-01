Oven

Na zasebnem področju bo nastopila kriza, iz katere nikakor ne boste našli izhoda. Posvetujte se s prijatelji, ki vas bodo potolažili in vam vrnili voljo do življenja. Finance: pazite, da ne doživite finančnega krča, saj ste preveč zadolženi.

Bik

Razmislite, če bi se lotili spremembe, po kateri hrepenite. Imate dobre možnosti in obdajajo vas ljudje, ki jim lahko zaupate. Namesto besed, načrtov in idejnih okvirjev zavihajte rokave in se lotite konkretnega dela. Pazite tudi na svoje dobro počutje.

Dvojčka

Polni boste pričakovanj, vendar pa bo lahko vse skupaj postavila na glavo velika fizična obremenitev zaradi nerešenih finančnih zadev ali pa prihajajočega dela. Trudite se razmišljati pozitivno, s tem boste ohranjali tako psihično kot tudi fizično zdravje.

Rak

Če boste danes potrebovali pomoč, naj vas nikar ne bo strah zaprositi zanjo. Morda jo boste prejeli iz povsem nepričakovanih virov, zato se ozrite na vse strani. Na splošno je pred vami sila prijeten dan, v katerem boste radost delili s svojimi najbližjimi.

Lev

Morda se stvari resda ne bodo razvile tako, kot ste pričakovali, vendar nič zato. Prej ali slej boste tudi sami prišli na svoj račun, zato le potrpežljivo počakajte. Na splošno pa bo današnji dan primeren za udejanjanje na vseh področjih.

Devica

Vezane bodo neki dogodki danes vzdignili do zvezd. Čeprav ste mislili, da tega od partnerja ne morete pričakovati, se bo danes zgodilo prav to. Samski se boste nehote zapletli v neko ljubezensko zgodbo, postali boste žrtev ljubosumnih igric.

Tehtnica

Danes boste vse opravili z odliko, zato boste dan zaključili dobre volje. Zadovoljni boste z rezultati. Pozitiven pristop pa ohranite tudi v prihodnje, saj veste, da je dogajanje le odraz vaših misli. Danes bo dan zelo ugoden tudi za reševanje vseh zadev.

Škorpijon

Breme, ki je obstalo na vaših ramenih, bo vedno težje. Morda se vam bo na trenutke celo zdelo, da opravljate Sizifovo delo. Kar boste naredili, bo nekdo drug podrl. Morda ste se celotne naloge lotili z napačnim pristopom. Dobro razmislite.

Strelec

Najbolj zbrani ste takrat, ko ste v popolni osami. Zato se, če se le da, za nekaj časa odmaknite od vseh motečih dejavnikov in se sprijaznite z začasno samoto. Če se ne boste naučili živeti sami s seboj, ne boste spoznali prave sreče. Potrudite se.

Kozorog

Pričenja se dokaj nestabilno obdobje v družinskem življenju. Namesto, da bi se takoj odzvali z besom in odporom, se poskušajte mirno in resno pogovoriti. Predvsem moški pripadniki boste dokaj borbeni. Potrudite se za več diplomacije.

Vodnar

Danes se boste posvečali predvsem težavam drugih ljudi. Znali jim boste prisluhniti in jih usmeriti na pravo pot, ker boste zmožni dobre razlage. Poskrbite za svoje telo, saj vam nakopičeni kilogrami kaj hitro lahko začnejo povzročati preglavice.

Ribi

Danes bo imela velik vpliv na vaše počutje oseba, ki ste ji slepo zaupali, a vam bo zadala usodni udarec. Spoznali boste njen "pokvarjeni obraz", toda vi ji ne boste ostali dolžni. S primerno potezo ji boste vrnili milo za drago.