November bo letos mesec močnih preobratov, novih začetkov in čustvenega zorenja. Zvezde prinašajo številne priložnosti za osebno rast, pa tudi izzive, ki bodo od nas zahtevali pogum in potrpežljivost. November 2025 bo za vsako znamenje zodiaka prinesel pomembne lekcije.

Oven

Splošno: Marsikaj, kar bi ponavadi opravili zlahka, se bo ta mesec zatikalo. Predvsem boste imeli težavo s pridobivanjem podpore, saj se s pomembno osebo ne boste ujeli na področju komunikacije. Možno je, da bo to uradna oseba, nadrejeni ali nekdo, ki ima nad vami določeno moč in v tem primeru vsekakor popustite. Pomembno bo tudi, da se ne boste premočno odzvali na kritike, saj bo marsikatera med njimi iskreno dobronamerna. A vaša občutljivost bo še posebej sredi meseca povečana, ego bo na udaru.

Ljubezen: Vezani se boste nekoliko težje usklajevali s partnerjem, vendar vaju zapleti ne bodo vodili v prepire. Nekako se vama bo uspelo vsemu skupaj smejati. Skupni cilji vaju bodo oba navdajali s pozitivno energijo. Samski boste polni nekakšnega vznemirjenja, vendar bo trajalo kar precej časa, preden boste ugotovili, za kaj gre. V prvi polovici meseca vas bo mamilo marsikaj, proti zadnjemu tednu pa vam bo vedno jasneje, da gre za določeno osebo ali pa ljubezensko željo, ki jo tokrat preprosto morate uresničiti.

Bik

Splošno: Ta mesec vam prinaša priložnosti za nove začetke. Imeli boste obdobja, v katerih boste začenjali več stvari naenkrat, in druga, ko boste morali hočeš nočeš spravljati stvari v red za naprej in za nazaj. Ob mlaju boste imeli precej zmešnjave. Če se boste potrudili in jo temeljito razčistili, boste že kmalu zelo zadovoljni. Površnost v tem obdobju pa bi se vam maščevala še posebej na finančnem področju. Odlivi bodo presegali prilive in le dobra strategija vas lahko reši pred luknjo v denarnici.

Ljubezen: To, kar boste vezani sejali v začetku meseca, boste tudi želi, in to najverjetneje ne le na kratki rok. To je odlična novica za vse tiste, ki ste že pred tedni sklenili, da si boste prizadevali za boljšo zvezo. Sredi meseca se vam obeta romantično presenečenje. Samski pa boste po nadvse umirjenem začetku meseca stopnjevali svoj tempo. Prišli boste celo do točke, ko vam bodo začele stvari na veliko uhajati izpod nadzora. Kar ste prej napletli, pa niste mislili iskreno, boste zdaj morali pojasniti.

Dvojčka

Splošno: Stvari boste urejali, ko bo res treba in niti trenutek prej. Ta mesec vas bo nekaj novega tako potegnilo vase, da boste z vsemi obstoječimi obveznostmi odlašali do zadnjega trenutka. Če bo le možnost, pa se jim boste rade volje tudi odrekli. Dolgoročno boste obžalovali nekatere izmed teh odločitev, sploh če boste v službi zavrnili napredovanje. Vendar pa drži, da se vam bodo ponujale predvsem naporne obveznosti. Tudi če finančnega razcveta še ne bo, pa boste tem bolj uživali v vsakdanjih radostih.

Ljubezen: Končno boste na svoj račun prišli tudi samski. Dočakali ste boljše čase, saj boste imeli veliko več in boljših priložnosti. Nova simpatija vas bo očarala s svojim popolnoma drugačnim odnosom do življenja. Vezani boste delovali zelo uporniško. Kljub temu da vam bo partner želel dobronamerno nasprotovati, boste želeli uresničiti cilje, ki ste si jih zadali. Kljub svoji zapleteni naravi bodite strpni in počakajte, da se čustvene želje in potrebe izkristalizirajo.

Rak

Splošno: V tem mesecu vam zagotovo ne bo dolgčas. V vas bodo prevladovali zmeda in notranji nemiri. Velikokrat boste razcepljeni, do izraza bo prišla vaša prava narava, zato vas zna marsikdo označiti za hinavca. V kolikor boste pazili, da nikomur ne boste povzročili velike škode, poskušajte ob teh obtožbah ostati hladni. Finance ne bodo ravno bogate, vendar vam bo konec meseca že bolj naklonjen. V službi boste imeli precej dela, za katerega boste tudi primerno nagrajeni. Ne odklanjajte zanimivih povabil.

Ljubezen: Samski boste s svojimi čustvenimi izbruhi delovali zelo izzivalno ali nerazumljivo za okolico. Zaradi napačnih besed, izjav in nepremišljenih dejanj lahko padete v konfliktne situacije. Ne glede na priljubljenost, ki jo uživate v družbi nasprotnega spola, se izogibajte spogledovanju. Vezani pa boste želeli spremeniti tako partnerja kot tudi vajin način življenja. Prav v tem mesecu boste spoznali, da ga večno ne boste vrteli okoli prsta, tokrat se vam bo postavil po robu.

Lev

Splošno: Ta mesec vam prinaša veliko idealnih priložnosti, da spremenite malenkosti v svojem vsakdanjiku, ki vam bodo pomagale pri bolj zdravem življenjskem slogu. Če jih boste vztrajno ignorirali, lahko pričakujete, da se bodo težave stopnjevale, vse dokler ne boste naredili tako, kot je prav. Horoskop vam svetuje, da bodite previdni in potrpežljivi, večinoma pa ta mesec lahko računate, da bo mogoče uspešno ubrati kakšno bližnjico, pa tudi bližnji in sodelavci vam bodo po potrebi priskočili na pomoč.

Ljubezen: Prva polovica meseca bo najprimernejša za nove ljubezenske podvige. Samski bodite pozorni na morebitne zaplete, na katere ne boste pripravljeni. Mogoče ne bo šlo vse po načrtih, ker delujete preveč impulzivno in se prehitro odzivate na vsako malenkost. Tudi vezani se boste morali pošteno namučiti, če boste želeli, da se vse izteče po načrtih. Za vas bo veliko ugodnejša druga polovica meseca. Oba s partnerjem bodita strpna, saj se vama obetajo lepši časi.

Devica

Splošno: Ta mesec bo veliko ljudi dvomilo o vaših odločitvah, pričakujte kritike. Ostanite zvesti svojim ciljem, čeprav vam bodo drugi dajali nasvete, ki bodo kratkoročno delovali bolje. Vaši dolgoročni načrti naj ostanejo samo v vaših mislih, naj gre za varčevanje, novo organizacijo ali hujšanje. Vsaj na začetku se izogibajte večjim naložbam na finančnem področju, ker bi se lahko znašli v minusu, česar pa ne bi tako zlahka preboleli. Veliko časa vam bo v tem mesecu vzelo sanjarjenje, kar sicer ni v vaši navadi.

Ljubezen: Samskim ta mesec prinaša nova in zanimiva dogajanja v ljubezenskem življenju in tudi v odnosu z osebo, ki vam je že dlje časa všeč. Za razliko od preteklosti vam bo tokrat uspelo pridobiti njeno pozornost. Vezani se potrudite in osrečite ljubljeno osebo. Včasih je tako zelo enostavno izpolniti želje ali pričakovanja svojega partnerja, če le ne pozabite na tiste prave in najlepše stvari, ki vaju združujejo v ljubezenski vezi.

Tehtnica

Splošno: Največji izziv ta mesec bo usmerjanje pozornosti. Vaša domišljija bo bujna že sama po sebi, občasno vas lahko popelje tudi v zablode. Sploh na poslovnem področju nikar ne verjemite vsemu. Če bo videti prelepo, da bi bilo res, ste lahko prepričani, da ni res. Sreča bo sicer na vaši strani, vendar ne pri špekulacijah in brezglavem tveganju. Vaša pozornost bo razdrobljena med mnogo vsakdanjih malenkosti, načrte za prihodnost in še neuresničeno željo iz preteklosti.

Ljubezen: Vezani se boste znašli v popolnem naletu in vse se vam bo zdelo enostavno. Tokrat imate tudi nekaj idealnih priložnosti, da s partnerjeve strani slišite pozitivne komentarje glede vašega obnašanja in videza ali celo dejanj, s katerimi ste pustili velik pečat. Samski okoli sredine meseca pričakujte kratkotrajno obdobje melanholije. Bodite taktični in počakajte na novo ljubezensko priložnost, ki bo prišla v drugi polovici meseca. Pustite se presenetiti.

Škorpijon

Splošno: Marsikdo se bo čudil, od kod vam energija. Ta mesec je boste imeli resnično na pretek, zato se bo okoli vas stalno veliko dogajalo. Večinoma boste sposobni doseči svoje, vendar se boste sposobni tudi sprijazniti s kakšno drugačno rešitvijo, če vas bodo prepričali, da je to smiselno. Če ste čutili, da vam zamera ali splošna nenaklonjenost neke osebe zapira pot na poslovnem ali finančnem področju, je zdaj čas, ko se boste lahko izmaknili njenemu vplivu.

Ljubezen: Zahvaljujoč novim prijetnim dogajanjem v vašem zasebnem življenju boste samski izžarevali pozitivno energijo. Zaradi novih priložnosti se boste morali prilagajati različnim situacijam. Vezani boste na veliko stvari začeli gledati z drugačnimi očmi, kar bo zelo negativno vplivalo na skupno življenje. Ne pozabite, da pozornost in nežnost krepita ljubezensko romanco. Nestrinjanja bodo zahtevala od vas, da poiščete nežen pristop s poudarkom na čustvih.

Strelec

Splošno: Čeprav se boste pogosto počutili, da nimate energije za vse, kar bi bilo treba postoriti in izboljšati, pa boste zelo spretni v pogajanjih. Lahko boste pripravili druge, da vam bodo z veseljem pomagali. Tako na službenem področju kot doma boste namreč zasledovali visoke cilje in se trudili za izboljšave, ki bodo v dobro vseh. Pazite le, da boste dovolj počivali in da se ne boste preveč razdajali za druge. Kar se tiče financ, boste dobro vedeli, kje je meja, in se te tudi držali.

Ljubezen: Samski boste v tem mesecu prejemali čustveni navdih z vseh strani. Prav zaradi tega boste nadvse srečni in zadovoljni, še zlasti v družbi določene osebe. Novi izzivi bodo v vas prebudili skrivne ljubezenske želje in pozabljene sanje. Vezani pa ne skrivajte svojih velikih pričakovanj pred partnerjem. Vedite, da je zaupanje ključ do zadovoljstva, nova dogajanja in ljubezenska dinamika pa vedno najavljata pozitivno spremembo. Storite korak naprej.

Kozorog

Splošno: Ne bodite prezahtevni do drugih, ravno tako pa ne do sebe. Opažali boste, da se vaša priljubljenost nekoliko zniža, kadar jasno postavite svoje zahteve. Vendar ta mesec res ne boste imeli prave sreče s tem, saj se boste večkrat znašli v napačnem trenutku v napačnih okoliščinah. Vse kaže, da bi vam moralo izboljšanje na finančnem področju omogočiti nekaj posebej prijetnega, kar boste pograbili z obema rokama. Sredi meseca boste imeli še posebej veliko energije za urejanje doma.

Ljubezen: Vezani boste zaradi nerazumljenih besed in prepirov s partnerjem delovali zaskrbljeno. Vsaka težava ima tudi rešitev in lahko predstavlja koristno izkušnjo. Ne smete se naslanjati na neuresničene stvari ali napačna dejanja iz preteklosti. Pomembno je, da povlečete koristno in poučno izkušnjo iz skupnega življenja. Samski boste v tem mesecu doživeli svoj trenutek. Ob nekom boste začutili čustveno toplino, obojestranska simpatija pa bo dober povod za korak naprej.

Vodnar

Splošno: Najpomembnejše, kar vam prinaša ta mesec, so rešitve za težavo, ki ste jo doslej podcenjevali. V prvem tednu se bo še nekoliko zaostrovala, nato pa boste najboljšo možno pot iz godlje našli prav tam, kjer je ne boste niti najmanj iskali. Še dobro, da ste fleksibilni in boste znali izkoristiti priložnost. Ta mesec res ni čas, da bi dvomili vase ali celo poskušali spreminjati kakšne pretekle odločitve brez resnično tehtnih razlogov. Karkoli boste že morali urejati, vas bo zelo jasno in nedvoumno opozorilo nase.

Ljubezen: Vezani boste v začetku meseca nekoliko negotovi, še posebej na čustvenem in osebnem področju. Zmotila vas bo energija v partnerjevem obnašanju, saj že dlje časa slutite, da vam nekaj prikriva. Da bi izboljšali dialog s partnerjem, poizkusite ustvariti naravno harmonijo. Samske čaka nenavadna ljubezenska romanca. Iskren odnos in skupno zadovoljstvo boste dosegli le, če boste pokazali, kaj čutite. Kadarkoli bo priložnost, boste znali uživati v vseh vrstah življenjskih radosti.

Ribi

Splošno: V pomembne stvari se bo vmešala tretja oseba in vam do neke mere vsilila svoje mnenje. Kmalu boste tudi sami prišli do tega, da vpliva ne bo mogoče zaobiti, zato boste pač zaplavali s tokom. Ne popuščajte, saj imate vse možnosti, da si izborite drobne, a pomembne prednosti v nastalem položaju. Predvsem v financah imate veliko potenciala za nepričakovane vire prihodkov ali povečanje obstoječih. Znali boste ločiti, kaj je vredno truda in kdaj se nima smisla truditi.

Ljubezen: Pozitivna čustva prinašajo novo strast in tople barve v razpoloženje samskih. Ugajala vam bo pozornost, ki jo boste dobivali v družbi, v kateri boste preživeli največ prostega časa. Določena oseba se enostavno ne bo mogla upreti vašemu šarmu in osvajanju. Vezani imate pred sabo nekaj naglih padcev. Nepričakovano impulzivno obnašanje bo na vas metalo slabo luč in še dodatno otežilo ljubezenski dialog. Napake, ki jih delate, morate popraviti brez glasnega dramatiziranja.