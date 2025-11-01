Konec niza zmag Uniteda, visok poraz Leedsa

Oba slovenska legionarja v Premier League sta dvoboja 10. kroga odigrala v soboto, na terenu pa prebila celotno srečanje. Benjamin Šeško je z Manchester Unitedom z 2:2 remiziral v Nottinghamu, Jaka Bijol pa je z Leeds Unitedom z 0:3 klonil proti Brightonu. Vodilni Arsenal je z 2:0 slavil pri Burnleyju. Obeta se še londonska poslastica med Tottenhamom in Chelseajem, ranjeni Liverpool pa bo skušal prekiniti niz štirih prvenstvenih porazov. Naloga ne bo enostavna, na Anfield prihaja Aston Villa.

Angleško prvenstvo, 10. krog:

Sobota, 1. november:

Ruben Amorim je tokrat ostal zvest taktični postavitvi 3-4-2-1. Če je v uvodnih desetih nastopih v tej sezoni vselej s tekme v tekmo spreminjal začetno enajsterico, je proti Nottingham Forestu zadržal tisto, s katero je vstopil v dvoboj proti Brightonu (4:2). To je pomenilo, da je od prve minute začel v napadu tudi Benjamin Šeško. Na zadnjih treh srečanjih, kjer je zaigral od prve minute, je prispeval dva zadetka in eno podajo, tokrat pa se ni vpisal v statistiko.

Rdeči vragi so povedli v 34. minuti, ko je po podaji iz kota natančno z glavo meril Casemiro, to pa je bil tudi edini omembe vreden dogodek prvega polčasa, z izjemo zgodnje poškodbe Douglasa Luiza pri domačih. V drugem polčasu pa so domači gostom pripravili pravi šok, saj so z goloma v 48. in 50. minuti pripravili popoln preobrat. Najprej je Morgan Gibbs-White zadel z glavo, skorajda v naslednjem napadu pa je Nicolo Savona natančno meril v levi spodnji kot vrat Senneja Lammensa.

Benjamin Šeško in soigralci so po treh zaporednih zmagah vknjižili remi. Foto: Reuters

Bruno Fernandes je nato v 61. minuti skorajda poskrbel za izenačenje, a bil še preveč natančen in stresel okvir vrat. Sledile so mirne minute, v 81. minuti pa so gostje vendarle dočakali izenačenje. Po kotu se je izbita žoga znašla pri Amadu Dialloju, ki jo je z izjemnim udarcem z roba kazenskega prostora poslal v domačo mrežo. United je bil nato nekoliko nevarnejši, do enega strela je prišel tudi Šeško, a rezultat se ni več spremenil.

Visok poraz Leedsa, Arsenal suveren

Jaka Bijol je kljub vrnitvi Pascala Struijka po bolezni začel v udarni enajsterici Leedsa, a veliko razlogov za zadovoljstvo na koncu srečanja proti Brightonu ni imel. Danny Welbeck je domače v vodstvo povedel že v 11. minuti, Diogo Gomez pa je z goloma v 64. in 70. minuti poskrbel za visoko zmago domačih.

Jaka Bijol je z Leedsem visoko izgubil pri Brightonu. Foto: Reuters

Vodilni Arsenal še naprej blesti. Tokrat je z goloma Viktorja Gyökeresa in Declana Ricea v prvem polčasu odpravil Burnley.

Aston Villa ni premagala Liverpoola že pet let

Prvak Liverpool je začel sezono s petimi zaporednimi zmagami, nato pa nanizal kar štiri poraze, kar je tabor rdečih napolnilo s stresom. Trener Arne Slot se prvič, odkar je nasledil Jürgena Kloppa, pri svojem delu spopada s povečanim pritiskom, saj se trese njegov stolček. Njegov položaj je poslabšal še izpad v angleškem ligaškem pokalu proti Crystal Palacu, na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih pa je izgubil kar šest dvobojev.

Liverpool je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih izgubil kar šestkrat, že v torek pa ga čaka nov zahteven izziv v ligi prvakov, domača tekma z madridskim Realom. Foto: Reuters

Krizno obdobje bo skušal prekiniti proti Aston Villi, proti kateri je nazadnje izgubil leta 2020, takrat je prejel kar sedem zadetkov (2:7). Nato je sedemkrat premagal, trikrat pa remiziral s tekmecem iz Birminghama. Za boljšo voljo v taboru Liverpoola bi lahko poskrbela vsaj vrnitev Ryana Gravenbercha.

V nedeljo bosta na delu dva izmed šestih angleških predstavnikov v ligi prvakov. Newcastle bo gostoval pri neprepričljivem West Hamu, Manchester City pa bo v enem izmed derbijev kroga pričakal drugouvrščeni Bournemouth.

Ponedeljek prinaša sklepno dejanje kroga, do tega kroga četrtouvrščeni Sunderland bo gostil Everton.

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica: