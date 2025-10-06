Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
9.45

2 minuti

Hrvaški pevec Ivan Zak večno zvestobo obljubil Slovenki

Sa. B.

Ivan Zak | Priljubljeni hrvaški pevec Ivan Zak se je poročil s Slovenko. | Foto Matija Habljak/Pixsell

Priljubljeni hrvaški pevec Ivan Zak se je poročil s Slovenko.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Minuli konec tedna je bil za hrvaškega pevca Ivana Zaka še posebej vesel, saj je skrivaj stopil pred oltar. Po poročanju portala Jaska Online je njegova izbranka Slovenka, poročila pa sta se v nedeljo popoldne.

Da bo priljubljeni hrvaški pevec kmalu dahnil usodni da, so hrvaški mediji potrdili, potem ko so pred njegovo hišo v naselju Gornji Desinec opazili več svatov. Čeprav podrobnosti celotnega dne ostajajo skrite, je znano, da je slavje po cerkveni poroki potekalo na razkošnem posestvu na območju Novega Zagreba. Tam se je zbralo okoli sto gostov.

Ivan Zak je glede svojega zasebnega življenja sicer zelo skrivnosten, zato je bila poroka za mnoge veliko presenečenje. Kar je znano je le, da njegova partnerka, zdaj žena, prihaja iz Slovenije, medtem ko njena identiteta ostaja skrita.

