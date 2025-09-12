Nama v Ljubljani: to bo od naslednjega tedna drugače

V torek, 16. septembra 2025, bo Nama odprla vrata z vhodom s Tomšičeve ulice in obiskovalcem ponudila prenovljeno nakupovalno izkušnjo.

Za trgovinski del bo poskrbela družba Morgan Finance SL, ki bo ohranjala dejavnost od pritličja do tretjega nadstropja. Ponudba bo temeljila na urbani veleblagovnici z izborom mode za ženske in moške, obutve, perila, kozmetike ter dodatkov, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi.

V zgornjih nadstropjih ostajata poslovalnici Kristal in Baby Center, medtem ko se v začetku leta 2026 obeta še pomembna novost – z vhodom s Cankarjeve ulice bo v pritličju vrata odprla globalna športna znamka Nike.