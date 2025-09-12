Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Petek,
12. 9. 2025,
9.28

17 minut

Petek, 12. 9. 2025, 9.28

Nama v Ljubljani: to bo od naslednjega tedna drugače

Ka. N.

Veleblagovnica Nama v Ljubljani | Foto STA

Foto: STA

V torek, 16. septembra 2025, bo Nama odprla vrata z vhodom s Tomšičeve ulice in obiskovalcem ponudila prenovljeno nakupovalno izkušnjo.

Za trgovinski del bo poskrbela družba Morgan Finance SL, ki bo ohranjala dejavnost od pritličja do tretjega nadstropja. Ponudba bo temeljila na urbani veleblagovnici z izborom mode za ženske in moške, obutve, perila, kozmetike ter dodatkov, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi. 

V zgornjih nadstropjih ostajata poslovalnici Kristal in Baby Center, medtem ko se v začetku leta 2026 obeta še pomembna novost – z vhodom s Cankarjeve ulice bo v pritličju vrata odprla globalna športna znamka Nike.

