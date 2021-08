Trčil v prikolico tovornjaka in na kraju nesreče umrl

Posredovali so novogoriški gasilci, ki so s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika.

Ob 22.54 se je zgodila nesreča na regionalni cesti Šempeter–Dornberk pri Prvačini, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje. Posredovali so novogoriški gasilci, ki so s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika, a je ta zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Mesto nesreče so protipožarno zavarovali in nudili razsvetljavo. Na kraju so bili tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in policija.