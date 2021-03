Sunek vetra mu je zaprl padalo, 35-letnik z višine padel na tla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bližini nekdanjega strelišča pod Pohorjem se je v ponedeljek popoldne med pristajanjem hudo poškodoval 35-letni padalec. Moškemu je zaradi nenadnega sunka vetra zaprlo padalo, zaradi česar je z višine od štiri do pet metrov padel na tla. V incidentu se je moški huje telesno poškodoval.

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da je 35-letnik okoli 13.30 z jadralnim padalom poletel z vrha Pohorja. Med pristajanjem v bližini nekdanjega strelišča pod Pohorjem se mu je zaradi nenadnega sunka vetra zaprlo jadralno padalo, zaradi česar je z višine od štiri do pet metrov padel na tla ter po tleh drsel še približno 13 metrov.

Padalec se je pri tem hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v mariborsko bolnišnico. Policisti bodo o tem podali poročilo pristojnemu tožilstvu, ker pa je poškodovani jadral na območju, kjer to ni dovoljeno, so policisti o dogodku obvestili tudi javno agencijo za civilno letalstvo.