Zasilno pristal s padalom sredi nogometne tekme #video

"Vrvi so se zapletle pri odpiranju padala in moral sem zasilno pristati," je dogodek za Reuters opisal poljski padalec, ki je namesto na letališču pristal na nogometni zelenici med nogometno tekmo. Padalec se na srečo ni poškodoval, je pa od nogometnega sodnika prejel rumeni karton zaradi motenja poteka nogometne tekme. Igrala sta sicer nogometna kluba iz tretje poljske lige, Olimpia Elblag in PISA Primavera Barczewo.