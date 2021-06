Usedel se je v avto neznanca in z nožem zagrozil: Odpelji me v Maribor!

Na avtocestnem počivališču na Štajerskem je danes dopoldne moški pritekel do parkiranega vozila znamke Renault Clio, se usedel vanj in vozniku z nožem zagrozil, naj ga odpelje proti Mariboru, za časnik Večer poroča novinarka Vesna Lovrec. Za ugrabljenim renaultom se je podalo več policijskih vozil, avtomobil jim je uspelo ustaviti v okolici Maribora. Ugrabitelja so policisti aretirali in odpeljali na zaslišanje. Pri časniku Večer so za dodatne informacije zaprosili mariborsko policijo, vendar odgovora še niso prejeli.