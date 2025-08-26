V nedeljo se je na območju Škrlatice smrtno ponesrečil 54-letni državljan Hrvaške. Šlo je za izkušenega alpinista Roberta Lemića, nekdanjega predsednika karlovaškega Planinskega društva Dubovac in inštruktorja alpinizma, poroča KAportal.

Poročali smo, da se je v nedeljo na območju Škrlatice v Julijskih Alpah smrtno ponesrečil 54-letnik. Skupina hrvaških pohodnikov je sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. Na nadmorski višini okoli 2.100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nakar je padel 200 metrov v globino. Po poročanju hrvaških medijev je šlo za izkušenega alpinista Roberta Lemića, nekdanjega predsednika karlovaškega Planinskega društva Dubovac in inštruktorja alpinizma. Lemić je zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

Vzpon na 2.740 metrov visoko Škrlatico iz doline Vrata je uvrščen med zelo zahtevne poti. Dobro usposobljeni pohodniki s potrebnimi plezalnimi izkušnjami potrebujejo za vzpon vsaj šest ur, višinska razlika od Aljaževega doma na 1.015 metrih nadmorske višine do vrha Škrlatice pa je 1.800 metrov. Zgornji del poti do vrha je najnevarnejši, saj se je treba povzpeti po jeklenici.

Trenutni predsednik Planinskega društvo Dubovac Miro Palajsa je za Hino povedal, da je bil Lemić izkušen alpinist, usposobljen za vodenje takšnih odprav.

Na strani planinskega društva na Facebooku so se poklonili Lemiću ter izrazili sožalje njegovi družini in prijateljem. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je v nedeljo popoldne v Julijskih Alpah tragično umrl naš dragi prijatelj in cenjeni član Robert Lemić. Ta novica nas je globoko prizadela in težko je z besedami opisati izgubo, ki smo jo doživeli," so zapisali in dodali, da je planinska skupnost izgubila velikega človeka in dragega prijatelja.

V slovenskih gorah sta ta konec tedna umrla dva pohodnika. Sobotni vzpon na Košuto v Karavankah je bil usoden za 47-letnega češkega alpinista.