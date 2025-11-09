Na španskem turističnem otoku Tenerife so v soboto v več ločenih incidentih, povezanih z visokimi valovi, umrli trije ljudje, več je bilo poškodovanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Reševalci so tudi s pomočjo helikopterjev priskočili na pomoč več deset ljudem, ki so jih v razburkano morje odnesli valovi.

Prvi incident se je po poročanju tujih tiskovnih agencij zgodil v kraju Playa Roque de las Bodegas na severovzhodu tega med turisti priljubljenega otoka, ko je ogromen val v morje odnesel šest francoskih turistov, ki so dobili lažje poškodbe.

V soboto popoldne je v mestu Puerto de la Cruz ob severni obali otoka umrla 79-letna Nizozemka, ko so valovi s pomola v morje odnesli deset ljudi. Policija in mimoidoči so skupino rešili, ženska pa je doživela srčni napad in je ni bilo mogoče oživiti. Devet drugih so s poškodbami, nekatere od njih s hudimi, odpeljali v bolnišnico.

Na plaži El Cabezo na jugu Tenerifa so v vodi našli moškega. Reševalci so ga poskušali oživljati, vendar so ga na kraju nesreče razglasili za mrtvega.

Tretja žrtev pa je bil moški, ki je padel v vodo na plaži v severni občini La Guancha, vendar so ga ob prihodu zaradi resnosti poškodb razglasili za mrtvega, so sporočili reševalci.

Kanarski otoki, španski arhipelag ob severozahodni obali Afrike, ki vključuje otok Tenerife, ostajajo v stanju pripravljenosti zaradi visokih valov, ki jih povzročajo nevihte daleč v Atlantiku. Oblasti so pozvale ljudi, naj se izogibajo pomolom in plažam ter naj upoštevajo navodila reševalnih služb.