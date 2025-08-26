Vrhunec sezone v najboljšem vodnem parku na svetu: "Moja predstava pekla na Zemlji"

Nekateri turisti si dopusta ne predstavljajo brez morja, drugi pa ne brez obiska jezer ali gora. Spet za druge popoln odklop predstavlja obisk vodnih parkov ali hotelskih kompleksov. Ena izmed obiskovalk v enem najboljših in največjih vodnih parkov na svetu pa je bila nekoliko razočarana, saj ji je izkušnjo v parku na vrhuncu sezone pokvarila velika gneča.

Ustvarjalka vsebin na TikToku Caitlin Colman je pred časom na svojem profilu objavila videoposnetek iz parka Siam v Costa Adeju na otoku Tenerife. Posnetek tiktokerke je hitro postal viralen in si ga je do danes ogledalo že več kot 1,6 milijona oseb.

Videoposnetek prikazuje reko Mai Thai, natrpano s stotinami obiskovalcev na ogromnih gumijastih obročih, ki se komaj premikajo, saj so zaradi prevelikega števila ljudi nagneteni drug ob drugem. Prizor je tiktokerka opisala s preprostimi besedami: "Resničnost reke Mai Thai."

Kljub veliki gneči, ki se v vodnem parku zaradi velikega števila obiskovalcev pojavi na vrhuncu sezone, pa je bil park že desetič zapored izbran za najboljši vodni park na svetu. Obiskovalcem ponuja različne atrakcije, od toboganov in igrišč do bele peščene plaže. Enodnevna vstopnica za odrasle (od 12 let naprej) stane 48 evrov, za otroke od treh do enajstih let pa 36 evrov. Za vstopnice All Inclusive boste odšteli 169 evrov.

"To je moja predstava o peklu na Zemlji"

Pod videoposnetek so se pričakovano zvrstili številni komentarji, med njimi so se oglasili tudi taki komentatorji, ki so park že obiskali. Izkušnje obiskovalcev so bile deljene. Mnogi so potrdili, da so v vodnem parku že doživeli podobno gnečo. "V Siam Parku sem bil že večkrat, vožnje po reki Mai Thai ne priporočam, to je izguba časa," je zapisal eden od uporabnikov.

Spet drugi so bili nad prizori še bolj ostri in niso mogli verjeti posnetku: "O moj bog, to je moja predstava o peklu na Zemlji." Drugi obiskovalec parka pa je delil tudi svojo izkušnjo: "Dve uri sem potreboval, da sem prišel po reki, v celem dnevu pa mi je uspelo opraviti le štiri vožnje." "Zakaj na reko spustijo toliko ljudi hkrati? To je smešno," se je oglasil še eden izmed komentatorjev.

"To je realnost Tenerifov in vseh Kanarskih otokov, kar zadeva prebivalstvo in množični turizem, že kar nekaj časa," je zapisala ena izmed prebivalk Kanarskih otokov. "Všeč mi je, da ljudje poletijo z letalom na otok, obdan z morjem, in nato preživijo počitnice v umetnih vodnih parkih in hotelskih bazenih s svojimi sosedi od doma," pa je sarkastično zapisal eden izmed komentatorjev.

Vsi obiskovalci parka pa nimajo slabe izkušnje

Nekateri so v komentarjih delili tudi nasvete, kako se izogniti pretirani gneči: "Sem veteran Siam Parka. Najbolje ga je obiskati pozneje čez dan, najboljša dneva za obisk pa sta sobota in nedelja," je svetoval eden izmed komentatorjev. V komentarjih so se oglasili tudi tisti, ki v priljubljenem parku podobne izkušnje s pretirano gnečo niso doživeli. "Siam Park mi je bil všeč in ni bilo nič podobnega," je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa zapisal, da je uporabnica TikToka verjetno izbrala le slab dan za obisk.

Težavo so v parku že odpravili, zamud ni več

Po tem, ko so posnetki iz parka postali viralni in preplavili družbeno omrežje TikTok, ki mu mnogi tudi pripisujejo krivdo za povečanje obiskovalcev na znanih in priljubljenih turističnih točkah, se je oglasil tiskovni predstavnik Siam Parka. Priznali so težavo, a hkrati poudarili, da je zdaj rešena. "V zadnjih tednih smo imeli ogromno obiskovalcev. Zaradi tehnične težave s tekočim trakom, ki obiskovalce prevaža do zgornjega nadstropja toboganov, so v tem delu parka nastale vrste. Naša ekipa je delala neprekinjeno in težava je zdaj rešena, tako da obiskovalci nimajo več nesprejemljivih zamud. Siam Park se ponaša s tem, da vsem ponuja neverjetno izkušnjo, zato je večkrat prejel nagrade kot eden najboljših vodnih parkov na svetu," so še sporočili iz parka.