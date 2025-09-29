Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
8.37

Neymar

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 8.37

1 ura, 23 minut

Brazilec bo odsoten z igrišč vsaj še šest tednov

Trpljenja Neymarja ni in ni konec

STA

Neymar bo moral počivati še vsaj šest tednov.

Neymar bo moral počivati še vsaj šest tednov.

Foto: Reuters

Brazilski nogometni napadalec Neymar, ki je trenutno poškodovan, se v Santos ne bo mogel vrniti vse do novembra, je pojasnil predsednik brazilskega kluba Marcelo Teixeira. Po napovedih zdravnikov se bo Neymar na pomoč ekipi vrnil novembra za zadnje kroge lige, v katerih se klub bori za obstanek. Liga se konča 6. oziroma 7. decembra.

Neymar
Triintridesetletni igralec, ki si je sredi septembra med treningom poškodoval mišico desnega stegna, bo nadaljeval rehabilitacijo približno šest tednov, so sporočili zdravniki.

Neymar je vse od vrnitve v ekipo iz Sao Paula na začetku leta utrpel več poškodb, zaradi katerih ni mogel redno igrati za klub v ligi, piše francoska tiskovna agencija AFP. Skupno je za Santos odigral 21 tekem in dosegel šest golov.

Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni mogel vrniti v brazilsko reprezentanco na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo leta 2026.

Za reprezentanco ni nastopil že vse od oktobra 2023. Foto: Reuters

Neymar ni nosil številke 10 na rumeno-zelenem dresu vse od oktobra 2023, ko si je med porazom proti Urugvaju (0:2) v Montevideu natrgal križne vezi v levem kolenu.

Zaradi hude poškodbe, ki se je zgodila dva meseca po njegovem prihodu v Rijad, je bil eno leto zunaj pogona, za Al-Hilal pa je odigral le sedem tekem, dosegel en gol in prispeval tri podaje.

