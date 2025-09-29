Trpljenja Neymarja ni in ni konec

Brazilski nogometni napadalec Neymar, ki je trenutno poškodovan, se v Santos ne bo mogel vrniti vse do novembra, je pojasnil predsednik brazilskega kluba Marcelo Teixeira. Po napovedih zdravnikov se bo Neymar na pomoč ekipi vrnil novembra za zadnje kroge lige, v katerih se klub bori za obstanek. Liga se konča 6. oziroma 7. decembra.

Triintridesetletni igralec, ki si je sredi septembra med treningom poškodoval mišico desnega stegna, bo nadaljeval rehabilitacijo približno šest tednov, so sporočili zdravniki.

Neymar je vse od vrnitve v ekipo iz Sao Paula na začetku leta utrpel več poškodb, zaradi katerih ni mogel redno igrati za klub v ligi, piše francoska tiskovna agencija AFP. Skupno je za Santos odigral 21 tekem in dosegel šest golov.

Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni mogel vrniti v brazilsko reprezentanco na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo leta 2026.

Za reprezentanco ni nastopil že vse od oktobra 2023. Foto: Reuters

Neymar ni nosil številke 10 na rumeno-zelenem dresu vse od oktobra 2023, ko si je med porazom proti Urugvaju (0:2) v Montevideu natrgal križne vezi v levem kolenu.

Zaradi hude poškodbe, ki se je zgodila dva meseca po njegovem prihodu v Rijad, je bil eno leto zunaj pogona, za Al-Hilal pa je odigral le sedem tekem, dosegel en gol in prispeval tri podaje.