Škandal na Otoku. Zvezdnik Man Cityja v času izolacije organiziral orgijo.

Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Afrika kot test za cepivo proti koronavirusu? Nogometaši so ogorčeni.

"Morda se bo slišalo malce kontroverzno, ampak ali ne bi bilo smiselno, da bi naredili študijo v Afriki, kjer ne nosijo zaščitnih mask in niso zaščiteni? Kot taka bi bila primerna za podrobnejšo analizo boja z virusom, ki bi vključevala tudi testiranje cepiv," je v video pogovoru, ki ga je predvajala francoska televizija, o boju z epidemijo koronavirusa, ki je v zadnjih tednih zajezila svet, povedal Jean Paul Mira, šef oddelka za reanimacijo pariške bolnišnice Cochin.

"Imate prav. Razmišljamo o vzporedni študiji v Afriki. Mislim, da je to ideja, o kateri bi bilo vredno razmisliti," ga je dopolnil Camille Locht, direktor francoskega zdravstvenega inštituta. Njuni izjavi sta bili verjetno sicer vzeti iz konteksta, saj ne verjamemo, da bi javno razglabljala o tako občutljivih idejah, a sta na spletu naleteli na oster odziv.

Sporen video pogovor in odziv Dembe Baja, pod njim pa še komentar Samuela Eto'oja:

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊🏿 pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

Da se o teh besedah v zadnjih dneh govori, pa so v veliki meri zaslužni nekateri sloviti afriški nogometaši, ki so sporne izjave francoskih zdravnikov razširila v svet. Kot prvi se je z ostrim zapisom na Twitterju javil Demba Ba, še vedno aktivni nogometaš, ki si kruh danes služi v Turčiji, pred tem pa je nase opozoril predvsem v majicah Newcastle Uniteda in Chelseaja. "Dobrodošli na Zahodu, kjer si belci mislijo, da so tako superiorni, da sta rasizem in neumnost nekaj normalnega. Čas je, da vstanemo!" je napisal zdajšnji član Istanbul Basaksehirja.

Na njegov zapis se je odzval tudi Samuel Eto'o in bil v odzivu zelo neposreden. "K*****i sinovi!" je zapisal štirikratni afriški nogometaš leta, nekdanji član številnih evropskih velikanov, ki je evropske osvajal z Barcelono in milanskim Interjem, igral pa je tudi za Chelsea, Real Madrid, Mallorco, Everton in še nekatere klube.

Oglasil se je še en legendarni nekdanji nogometaš. Didier Drogba, legendarni nekdanji član londonskega Chelseaja, ki je bil malce manj slikovit kot njegov nekdanji soigralec iz Londona. "Nemogoče je verjeti, da moramo še naprej opozarjati na takšne svinjarije. Afrika ni laboratorij! Rad bi ostro obsodil te neprimerne in predvsem rasistične besede. Pomagajte nam rešiti Afriko pred virusom, ki se širi po svetu," je povedal nekdanji legendarni napadalec iz Slonokoščene obale, tudi on je bil dvakrat afriški nogometaš leta, ki je vrhunec doživel leta 2012, ko je zadel za do zdaj edini evropski naslov Chelseaja.

Odziv Didierja Drogbaja:

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

Oblakovemu tekmecu v lovu za naziv najboljšega na svetu je očitno dolgčas

Brazilski vratar Alisson Becker, ki je lani z Liverpoolom osvojil naslov evropskega prvaka, z Brazilijo pa postal južnoameriški prvak, velja za enega najboljših vratarjev na svetu. V lovu za ta laskavi naziv ima morda največjega tekmeca prav v slovenskem reprezentantu, ki blesti med vratnicama madridskega Atletica, Janu Oblaku, a tokrat se je v središču pozornosti znašel zaradi nekoga drugega.

Zaradi petkratnega dobitnika zlate žoge, ki zdaj svoj bogat talent prodaja pri torinskem Juventusu, Cristiana Ronalda. Kako? Brazilski vratar, ki ima 27 let in je torej tudi Oblakov vrstnik, dolgčas ob karanteni zaradi koronavirusa ubija na več načinov. Tudi tako, da si očitno postavlja različne izzive. Eden izmed teh, ki si ga lahko ogledate v spodnjem posnetku, mu je uspel prejšnji teden, a bolj kot sijajen met, ki je Alissonu uspel, je po spletu zaokrožil zaradi načina proslave uspešnega meta v podstrešno okno. Zadetek v polno je namreč proslavil z glasnim "siiii!" in posnemal Ronalda. Ta namreč tako proslavlja svoje zadetke, podoben vzklik pa si je privoščil tudi, ko je nazadnje osvojil zlato žogo.

Takole je proslavil Alisson Becker:

Takole pa proslavlja Cristiano Ronaldo:

Francoski zvezdnik se v karanteni druži s tigrom in levom

Prejšnji teden je po spletu zaokrožila fotografija, ki jo je objavil Memphis Depay, zvezdnik Lyona in nizozemski reprezentant, ki trenutno sicer okreva po hudi poškodbi, tako da mu prestavitev evropskega prvenstva 2020 za eno leto celo ustreza. Toda kapetan moštva, ki se je prav po zaslugi njegovega zadetka uvrstilo v osmino finala lige prvakov, se v središču pozornosti ni znašel zaradi tega, ampak zaradi fotografije, ki jo je objavil na Instagramu.

Na njej 26-letni nekdanji zvezdnik PSV Eindhovna in Manchester Uniteda, ki je sicer znan po tem, da ima na hrbtu tetoviranega velikega tigra, pozira v družbi mladiča ligra. Liger je križanec med samcem leva in samico tigra, velja pa za največjo živečo mačko. "Kaj se zgodi, ko se liger druži z levom?" je ob fotografiji iz svojega doma, na kateri sta vidna njegov hišni ljubljenček in njegova tetovaža tigra, svoje sledilce na Instagramu vprašal Depay.

Otroci se v času izolacije učijo o zgodovini nogometnega kluba

Epidemija koronavirusa je življenje ustavila tudi v Veliki Britaniji, s tem pa tudi v Leedsu, kjer so mestne oblasti prišle na zanimivo idejo. Otrokom, ki v časih izolacije ne morejo obiskovati šole, so namreč omogočili, da kot izbirni predmet šole na daljavo izberejo učenje o zgodovini Leeds Uniteda. Tamkajšnjega nekoč slovitega angleškega kluba, na klopi katerega je leta 2014 kratek čas sedel tudi Darko Milanič.

Toda bolj kot o epizodi uspešnega dolgoletnega trenerja NK Maribor, se osnovnošolci verjetno učijo o sloviti preteklosti kluba z Elland Roada, ki je zdaj sicer v drugi angleški ligi in ga med angleško nogometno elito ni bilo že vse od sezone 2003/04. Pred tem je bil Leeds United precej bolj uspešen. Redno je nastopal v Evropi in tam tudi osvajal lovorike. V letih 1968 in 1971 je bil prvak pokala velesejemskih mest, poznejšega pokala Uefa in zdajšnje lige Europa. Leta 1972 je igral v finalu nekdanjega pokala pokalnih zmagovalcev, dve leti za tem pa bil finalist pokala državnih prvakov, zdajšnje lige prvakov. Trikrat, v letih 1969, 1974 in 1992 je bil tudi angleški prvak, osvojil pa je tudi pokal FA leta 1972 in ligaški pokal 1968.

Skratka, gradiva za osnovnošolce je precej, ob tem pa velja omeniti, da je program na voljo vsem, ki jih zanima. Najdete ga lahko tukaj.

Children in lockdown to learn about Leeds United https://t.co/ycPwnsSsZX — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) April 4, 2020

Začela se je tadžikistanska liga!

Koronavirus je zajezil svet in s tem tudi nogomet in nogometna tekmovanja. Toda kljub temu po svetu še obstaja nekaj nogometnih tekmovanj, ki kljub nevarnemu virusu potekajo naprej. O Belorusiji in tamkajšnji nogometni ligi je bilo napisanega že veliko, nogomet igrajo tudi v Burundiju in Nikaragvi, zdaj pa se celoten svet v pomanjkanju nogometa veseli začetka tadžikistanske lige! Ta je z novo sezono namreč začela pretekli konec tedna.

Tadžikistan, ki želi v osrednji Aziji in ima nekaj več kot sedem milijonov prebivalcev, po dostopnih podatkih še nima nobenega okuženega s koronavirusom, a so tamkajšnje oblasti vseeno posegle za nekaterimi preventivnimi ukrepi, tako da nogometne tekme potekajo pred praznimi tribunami, ampak kar je najpomembnejše – nogomet igrajo!

Vas zanima, kakšni so bili rezultati nedeljskih prvih treh tekem prvega kroga? Seveda vas. Khatlon je doma z 2:1 premagal Istaravshan, Kuktosh in Regar sta remizirala brez zadetkov, veliko bolj zanimiv pa je bil remi na tekmi med Lokomotive Pamirjem in Fayzkandu, na kateri je bil končni rezultat 2:2.

Naj vas za konec opomnimo na tekmo, ki je ne smete zamuditi. V sredo ob 13. uri po srednjeevropskem časovnem pasu bo že v akciji Istiqlol, ki je lani osvojil naslov. Gostoval bo pri novincu v ligi, ki sliši na ime Dushanbe-83. Spektakel zagotovljen!

Takole so nogomet v soboto igrali v Tadžikistanu:

Tajikistan football commentary + starling chirping ASMR [2 hours] pic.twitter.com/A9mfHbvZkB — The Puro Pourri Podcast (@PuroPodcast) April 4, 2020

Šala, ki je ob tem zaokrožila po spletu:

"Tajikistan football season kicks off this weekend" pic.twitter.com/B5nqhdIqgq — Ricardo (@RicardojcoSilva) March 31, 2020

Španska liga, koncert in milijon evrov za boj proti koronavirusu

V španski elitni nogometni la ligi, ki seveda prav tako miruje, so v času prisilnega premora prišli na idejo o virtualnem koncertu, ki so ga organizirali. Trajal je kar štiri ure, na njem pa so za glasbo skrbeli številni ne preveč znani španski glasbeniki, ki so se jim pri akciji in njeni promociji pridružili številni znani španski nogometaši, med njimi tudi kapetan Real Madrida Sergio Ramos, zvezdnik Barcelone Gerard Pique, kapetan Atletico Madrida Koke, kapetan Betisa, legendarni Joaquin Sanchez in še nekateri.

Očitno so bili uspešni, ogledalo si ga je namreč več kot 50 milijonov obiskovalcev, vsi skupaj pa so zbrali več kot milijon evrov, ki bo šel v dobrodelne namene. Zran denar bodo v boju proti koronavirusu v vrhu španske lige namenili za nakup 115 respiratorjev, 1.435.000 zaščitnih mask, 12.595 zaščitnih oblek in pol milijona zaščitnih rokavic. Pohvalno!

👏👏 T H A N K Y O U 👏👏#LaLigaSantanderFest raised a grand total of €1,003,532 for the fight against COVID-19, funding:



📌 115 non-invasive respirators

📌 1,435,000 high-risk masks

📌 12,595 disposable sterile protective suits

📌 500,000 vinyl protective gloves — LaLiga English (@LaLigaEN) April 1, 2020

Brazilska nogometna zvezdnika prišla deset minut pred zaprtjem mej

Elitna kitajska nogometna liga je bila zaradi koronavirusa, ki je izbruhnil prav tam, prestavljena in naj bi se po zdajšnjih načrtih začela 18. aprila, zato so se nogometaši tamkajšnjih prvoligašev že začeli zbirati in se pripravljati na novo sezono.

Med njimi je tudi precej Brazilcev, a medtem ko so se številni odločili, da se za zdaj ne bodo odpravili na Kitajsko, to ne velja za zvezdnika šanghajskega SIPG Hulka in Oscarja. Nekdanja zvezdnika evropskega nogometa, ki sta se pred časom ob bajnem zaslužku preselila na Kitajsko, pa bi skorajda ostala brez dovoljenja za vstop v državo. Zaradi epidemije koronavirusa, ki so ga na Kitajskem zdaj dodobra zajezili, a se je močno razširil po drugih delih sveta, so se namreč tamkajšnje oblasti odločile, da zaprejo meje.

Če gre verjeti brazilskim medijem, pa sta Hulk in Oscar na kitajska tla stopila vsega deset minut pred zaprtjem meja, ko sta se v družbi klubskega fizioterapevta, prav tako Brazilca Ricarda Lopesa, s potnima listoma pojavila pri cariniku na šanghajskem letališču.

Oscar, Hulk & Ricardo Lopes arrived at Shanghai Pudong Airport last night just 10 minutes before the restriction on foreigners entering the country took into effect (23:50). They returned Shanghai from 🇧🇷 by a charter flight. On the way the flight landed at Malta to add oil. pic.twitter.com/JZuhHNSThv — Titan Sports Plus (@titan_plus) March 28, 2020

Škandal na Otoku. Zvezdnik Man Cityja v času izolacije organiziral orgijo.

Ne samo žalostna vest o smrti mame trenerja Josepa Guardiole, Manchester City se je v času izolacije ob izbruhu epidemije koronavirusa znašel tudi zvezdnik angleških prvakov Kyle Walker, a s to razliko, da se je on na naslovnicah medijev danes znašel iz povsem drugačnih razlogov.

V angleških tabloidih se je namreč razširila zgodba o tem, da je ta angleški branilec v času izolacije na svojem domu organiziral orgijo in k sebi povabil dve prostitutki. Prav ena izmed njih je njegovo ravnanje mimo pravil tudi spravila v javnost in povzročila škandal, ob katerem so se javili tudi pri Manchester Cityju in v izjavi za javnost zapisali, da bodo primer preiskali.

Medtem se je z izjavo za javnost oglasil tudi Walker. "Rad bi se opravičil za nepravilno odločitev, ki se je danes znašla v časopisih. Razumem, da bi moral biti kot nogometaš bolj profesionalen, saj sem zgled otrokom. Zato bi se rad opravičil moji družini, prijateljem, klubu, navijačem in javnosti, ker sem jih vse skupaj razočaral," je v njej zapisal 29-letnik, ob ravnanju katerega je otoška javnost toliko bolj zagrenjena zaradi tega, ker se je prejšnji teden pridružil pozivom, k temu, naj ljudje v teh časih ostanemo doma in se z video pozivom javil na Instagramu.

Walker, ki je leta 2017 iz Tottenhama v Manchester City prišel za 53 milijonov evrov in postal najdražji branilec na svetu, se je tako znašel na udaru angleške javnosti, prav gotovo pa mu pri tem ne pomaga niti bogata zgodovina neumnosti, za katere je poskrbel. Med drugim ga je njegova dolgoletna spremljevalka, s katero ima tri otroke, zapustila, ker jo je neprestano varal. Je samski vsaj zdaj? Ni, njegovo zdajšnje dekle Lauryn Goodman je celo v devetem mesecu nosečnosti ...

Škandal se je danes znašel na naslovnici britanskega tabloida The Sun:

Kyle Walker's crazy life from sex parties, a love child and hippy crack shame to winning Twitter and Man City trophieshttps://t.co/hdM8GHuLeS — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 6, 2020

Tole je 21-letna Louise McNamara, ki je zgodbo spravila v javnost (družbo pri slovitem nogometašu pa naj bi ji delala neimenovana 24-letna Brazilka):

Foto: zajem zaslona

Takole je Kyle Walker prejšnji teden svoje oboževalce na Instagramu pozival, naj ostanejo doma:

Fantič s tem s posnetkom v času izolacije navdušil nogometni svet

Z Otoka prihaja tudi zgodba o sinu nekdanjega angleškega nogometaša Seana O'Hanlona, ki je v času izolacije na vrtu svojega doma posnel nekaj legendarnih nogometnih golov. Od božje roke Diega Armanda Maradone s svetovnega prvenstva 1986 do sijajnega prostega strela Cristiana Ronalda na tekmi med Manchester Unitedom in Portsmouthom leta 2008, pa gola Ronaldinha v majici Barcelone v ligi prvakov proti Chelseaju ... Nogometni navdušenci se boste dobro spomnili vsakega. Poglejte.

GOAL OF THE CENTURY. CHOOSE YOU’RE FAVOURITE GOAL! pic.twitter.com/wM2cvnrAgl — Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 4, 2020

Ronaldovemu soigralci v karanteni zagotovo ni težko. Poglejte, zakaj.

Douglas Costa, brazilski zvezdnik torinskega Juventusa, v dneh nogometne (samo)izolacije preživlja v družbi svojega lepega dekleta, s katero se zelo zabavata s snemanjem takšnih in drugačnih zabavnih video posnetkov.

Zabavni posnetki vragolij Douglasa Coste in njegovega dekleta:

La garganta profunda del fútbol: Douglas Costa se traga a Nathalia Felix @MarcaFutbolint 🇮🇹 @MARCATV 📺 https://t.co/rZ6dM15Ibw 📹El particular confinamiento del jugador de la Juventus y su mediática novia pic.twitter.com/vTCtWcGNHN — MARCA Buzz (@MARCABuzz) March 27, 2020

Toda še bolj kot to je spletnemu občinstvu v oko padla lepotica, ki greje posteljo nekdanjega člana Bayerna Münchna in Šahtarja Donecka, brazilska modelka Nathalia Felix. Hitro je marsikdo ugotovil, da če komu, potem v času karantene ni težko temu 29-letnemu krilnemu napadalcu. Pa niti ne zaradi filmčkov, ki jih v teh dneh objavlja na Instagramu, ampak zaradi nečesa drugega. Poglejte, zakaj.

To je Nathalie Felix: