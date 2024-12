Nekdanji brazilski nogometni reprezentant Oscar se je po dolgih letih igranja v Angliji in na Kitajskem vrnil v domovino. Triintridesetletni napadalno usmerjeni igralec sredine igrišča je podpisal pogodbo za Sao Paulo, kjer je tudi začel svojo poklicno nogometno pot, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Po 14 letih bo znova zaigral za ta klub.

"Dobrodošel, Oscar. Kako imenitna okrepitev," je ob vrnitvi Oscarja na klubski spletni strani zapisal šestkratni brazilski prvak iz Sao Paula.

Oscar je najgloblje nogometne sledi pustil v času, ko je igral za Chelsea. Med letoma 2012 in 2017 je z londonsko ekipo dvakrat slavil v premier league, po enkrat pa v domačem pokalnem tekmovanju FA in evropski ligi. Za zasedbo s stadiona Stamford Bridge je odigral 203 tekem in dosegel 38 golov.

V naslednjih sedmih letih je igral za Šanghaj in z njim trikrat zmagal v kitajskem prvenstvu.

V domovini je igral tudi za Internacional, med letoma 2011 in 2016 pa je za brazilsko izbrano vrsto na 48 tekmah dosegel 12 golov. Bil je član zasedbe na domačem svetovnem prvenstvu 2014, na sramotnem polfinalnem obračunu proti Nemčiji z 1:7 je dosegel edini gol za Brazilijo.