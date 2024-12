Monza odpustila Nesto, a že ima zamenjavo

Italijanski nogometni prvoligaš Monza se je razšel z italijanskim trenerjem Alessandrom Nesto. Zamenjal ga bo Salvatore Bocchetti, ki je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27, je zadnjeuvrščena Monza sporočila na družbenih omrežjih.

Monza med 20-člansko italijansko elito po 17 krogih zaseda zadnje mesto. Za zmago in sedem neodločenih rezultatov je zbrala deset točk, s čimer je pet točk oddaljena od rešilnih mest za obstanek v ligi. Niz slabih rezultatov je odnesel Alessandra Nesto, nekdanjega odličnega obrambnega igralca predvsem Lazia in Milana. Oseminštiridesetletnik se je na klopi obdržal 20 tekem.

Nekaj ur pozneje je Monza že naznanila ime novega trenerja. To je postal 38-letni Italijan Salvatore Bocchetti. Nekdanji nogometaš Frosinoneja, Genoe, Milana, Verone in še nekaterih drugih klubov ima malo trenerskih izkušenj, kot začasni strateg je namreč na šestih tekmah med oktobrom in decembrom 2022 vodil le člansko ekipo Verone, sicer pa je treniral mlajše selekcije istega kluba.

Zdaj ga čaka precej težja naloga na čelu Monze, ki je v tem krogu izgubila proti Juventusu z 1:2. Prvo tekmo bo Bocchetti vodil v gosteh proti Parmi 28. decembra.