Velik finančni balonček, ki je bil najbolj napihnjen pred nekaj leti, ko so na Kitajskem pristali številni zvezdniki evropskega nogometa, bo dokončno počil.

Prihodnje leto bodo lahko najboljši kitajski klubi za letne plače najboljših tujih nogometašev namenili največ tri milijone evrov, medtem ko bo največji zaslužkar med domačimi navijači lahko zaslužil "vsega" pol milijona evrov. Klubi bodo lahko za plače vseh nogometašev odšteli največ 73 milijonov evrov na leto, od tega le nekaj več kot deset za tujce.

Klubi, ki bodo kršili pravilnik, bodo lahko kaznovani tudi z do 24 točkami odbitka. Prav tako bo kazen lahko doletela tudi vse nogometaše, ki nastopajo pod okriljem kitajske nogometne zveze.

Brazilski veteran Hulk, ki je leta 2016 veliko prahu dvignil s kar 56 milijonov evrov vrednim prestopom iz ruskega Zenita, je že najavil, da se poslavlja od Kitajske. Foto: Reuters

Odločitev za dobro kitajskega nogometa

S kitajske nogometne zveze so sporočili, da so se za tak korak odločili z željo po konkurenčnosti kitajskega nogometa. "Naša najboljša liga za plače nogometašev odšteje več kot desetkrat več kot klubi v najboljši južnokorejski in trikrat več kot v najboljši japonski ligi," je ob tem povedal prvi mož kitajskega nogometa Chen Xuyuan.

Zanimivo, kitajska liga je trenutno na skromnem 75. mestu svetovne klubske nogometne lestvice. Južna Koreja je na 38., Japonska pa na 27. mestu.

Podoba kitajskega nogometa je morda še slabša, če skočimo na reprezentančni teren. Medtem ko sta, če ostanemo pri omenjenih azijskih tekmicah, Japonska in Južna Koreja redni gostji svetovnih prvenstev, je Kitajska tam nastopila zgolj enkrat. Leta 2002, ko je izgubila vse tri tekme, ki jih je takrat odigrala.

Brazilec Oscar na Kitajskem služi 400 tisoč evrov na teden. Po novem bo zgornja omejitev tri milijone evrov. Na leto. Foto: Reuters

Najbolje plačani zvezdnik lige služi sedemkrat več od nove meje

Za kako velik poseg v finančno strukturo najboljše kitajske nogometne lige gre, dovolj zgovorno govori podatek, koliko trenutno zasluži najbolje plačani nogometaš na Kitajskem.

Brazilec Oscar, ki je leta 2017 iz londonskega Chelseaja za rekordnih 60 milijonov evrov prišel v šanghajski SIGP, katerega član je še danes, na leto v žep na Kitajskem pospravi več kot 22 milijonov evrov. Torej več kot sedemkrat več od zgornje meje, ki bo v veljavo stopila kmalu.

Ta 29-letni vezist ima s svojimi delodajalci pogodbo do leta 2024, tako da bo na Kitajskem morda še ostal, povsem drugače pa velja za morebitne nove zveneče tuje okrepitve in tiste, ki na Kitajskem že igrajo, pa se jim pogodbe iztekajo.

Še en Brazilec in Oscarjev šanghajski soigralec Hulk, ki je bil rekorder kitajskega nogometa do prihoda svojega rojaka (leta 2016 je iz ruskega Zenita prišel za 56 milijonov evrov), ima pogodbo s SIGP do konca tega leta in je že sporočil, da nove ne bo podpisal.

Denis Popović, ki je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 zbral šest nastopov v slovenskem dresu, je ob koncu letošnjega poletja rusko Samaro zamenjal za kitajski Qingdao Hianghai. Foto: Reuters

Slovenec v družbi številnih znanih imen evropskega nogometa

Od znanih imen evropskega nogometa, ki trenutno igrajo na Kitajskem, je treba omeniti še Brazilce Alexa Teixeiro, tudi on igra za SIGP, Andersona Talisco, ki je član Guangzhouja, in njegovega klubskega soigralca Paulinha.

Nekdanji čudežni deček italijanskega nogometa Stephan El Shaarawy igra za šanghajsko Greenland Shenhuo, močno pa klubski proračun SIGP bremeni tudi avstrijski reprezentant srbskih korenin Marko Arnautović.

Za Shandong Luneng Taishan igra Belgijec Marouane Fellaini, za Dalian Slovak Marek Hamšik, od letos pa si v najboljši kitajski ligi denar služi tudi donedavni slovenski reprezentant Denis Popović.