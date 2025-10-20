Francoska policija na lovu za tatovi: na delu so bili izurjeni kriminalci. Znano je, kaj so ukradli.

Francoska policija je na lovu za tatovi, ki so v nedeljo zjutraj iz muzeja Louvre v središču Pariza ukradli osem neprecenljivih draguljev iz 19. stoletja. Rop naj bi načrtovala in v pičlih sedmih minutah izvedla organizirana kriminalna skupina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trije zamaskirani moški so v muzej prišli med 9.30 in 9.40, kmalu po tem, ko muzej ob 9. uri odpre vrata za javnost, je povedal vir, ki je blizu preiskavi. Uporabili so transportno lestev, da so prišli do Apolonove galerije s francoskimi kronskimi dragulji, in rezalno opremo, da so prišli skozi okno in odprli razstavne vitrine.

Ukradli Napoleonove dragulje

Kot je v nedeljo objavilo francosko ministrstvo za kulturo, so tatovi skupno ukradli osem neprecenljivih kosov nakita iz 19. stoletja. Na seznamu, ki so ga objavili, je med drugim ogrlica iz smaragdov in diamantov, ki jo je Napoleon podaril svoji ženi, cesarici Mariji Luizi. Ukradli so tudi diadem s skoraj dva tisoč diamanti, ki je nekoč pripadal cesarici Evgeniji, in ogrlico, ki je bila nekoč last poslednje francoske kraljice Marije Amelije. Po navedbah spletne strani muzeja Louvre jo krasi osem safirjev in 631 diamantov.

Najprej so posredovali zaposleni v muzeju, zaradi česar so se tatovi podali v beg. Za seboj so pustili del opreme, ki so jo uporabili pri ropu, in ukradeno krono cesarice Evgenije, ki je padla na tla in se poškodovala, še navaja AFP. Vrednost ukradenega nakita še ocenjujejo, samo poškodovana krona cesarice Evangelije pa je vredna več deset milijonov evrov.

Policija tatove še išče. Alexandre Giquello, vodilni predstavnik francoske avkcijske hiše Drouot Patrimoine, je ob tem ocenil, da tatovi plena v trenutnem stanju ne bodo mogli prodati.

Svetovno znani muzej, katerega obsežne zbirke vključujejo tudi znamenito sliko Mona Liza, je danes ostal zaprt. Običajno je zaprt tudi ob torkih, tako da bo muzej najverjetneje ostal zaprt vsaj do srede.

Foto: Reuters

Nedeljski rop je ponovno razvnel polemiko o pomanjkljivi varnosti v francoskih državnih muzejih, kar je, kot je v nedeljo povedal novi francoski notranji minister Laurent Nunez, "velika šibka točka". Celoten rop je po njegovih navedbah trajal le sedem minut, izvedla pa naj bi ga izkušena ekipa, v kateri naj bi bili po bo besedah francoskega notranjega ministra "verjetno tujci". Kot je še dodal, je njihov plen "neprecenljiv".

Francoski minister za pravosodje Gerald Darmanin je danes prav tako priznal pomanjkljivosti pri varovanju Louvra. "Zagotovo nam je spodletelo, saj so ljudje lahko parkirali transportno lestev sredi Pariza, se v nekaj minutah povzpeli nanjo, ukradli dragocene dragulje in razkrili žalostno podobo Francije," je povedal za francoski radio.

Macron: Storili bomo vse, da bomo ujeli storilce in našli ukradene dragocene predmete

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je danes začel delovni obisk v Sloveniji, je na družbenih omrežjih napovedal, da bodo "storili vse", da bi ujeli storilce in našli ukradene dragocene predmete.

Nedeljski rop je bil prva kraja v Louvru po letu 1998, ko so iz muzeja ukradli sliko francoskega slikarja Jean-Baptista-Camilla Corota, ki je niso nikoli več našli.

Foto: Reuters

Septembra tatovi na delu dvakrat

Pretekli mesec so tako kriminalci vlomili v pariški Prirodoslovni muzej in ukradli več kepic zlata, vrednih približno 600 tisoč evrov. Isti mesec so tatovi iz muzeja v središču mesta Limoges ukradli dve posodi in vazo. Škodo so ocenili na 6,5 milijona evrov.