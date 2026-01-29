Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Četrtek,
29. 1. 2026,
19.08

Četrtek, 29. 1. 2026, 19.08

1 ura, 15 minut

Komaj dveletni navijač Rdečih vragov osupnil z veščinami v snookerju #video

R. Sp.

Pri komaj dveh letih in 261 dneh je Jude Owens iz Manchestra v Angliji postal najmlajša oseba, ki je dosegla dvojni udarec v snookerju, je v izjavi, objavljeni v torek, zapisala Guinnessova knjiga rekordov. Mladi Britanec je očitno rojen za igralca snookerja, obenem pa naj bi bil tudi velik navijač nogometnega kluba Manchester United, za katerega igra slovenski as Benjamin Šeško. A Jude Owens naj bi bil "obseden" s kapetanom Rdečih vragov Brunom Fernandesom.

"Bo postal svetovni prvak? Mislim, to bi bila to glede na vse videno odlična zgodba," je nad veščinami sina navdušen tudi njegov oče Luke Owens. Dveletnik je postal tudi najmlajši človek v zgodovini, ki ima sklenjene sponzorske pogodbe v snookerju, in je v tem svetu že pravi zvezdnik. Srečal je že profesionalne igralce Jimmyja Whitea, Johna Parrota in Kyrena Wilsona, ki so vsi občudovali njegove spretnosti, je povedal oče Luke.

Jude se je v Guinnessovo knjigo rekordov vpisal kot najmlajši snookeraš, ki je z enim udarcem potopil dve krogli v dva žepa. Zdaj pri igranju snookerja uporablja visok stolček, da sploh doseže mizo. Ima pa popolno podporo očeta, ki je tudi sam to igro začel igrati zgodaj, pri desetih letih. Oče Luke meni, da je Jude naravni talent. "Mislim, da sem to ugotovil, ko je prvič prijel palico. Način, kako je to počel, je bil povsem naraven. Sprva je bilo res težko. Povsod smo morali uporabljati barske stole, na koncu pa smo le našli stol, ki smo ga sprva uporabljali predvsem za kuhanje, zdaj pa ga uporablja on," je dejal.

