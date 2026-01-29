Strašljiv padec na spustu, kjer hitrosti presegajo 100 km/h #video

Zmagovalec tretje etape letošnje kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih je Švicar Yannis Voisard (Tudor), ki je bil najmočnejši v sklepnem šprintu v klanec, prevzel pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke. A bolj kot Voisardovo slavje danes odmeva srhljiv trenutek na spustu približno deset kilometrov pred ciljem, ko so se na tleh znašli trije tekmovalci. Padli pa so na spustu, kjer kolesarji presegajo hitrost 100 km/h.

V padec na divjem spustu so bili vpleteni Davide Stella (UAE Team Emirates-XRG), Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) in Fabien Grellier (TotalEnergies). Na tem delu 142-kilometrske trase, približno deset kilometrov pred ciljno črto, so nekateri kolesarji na spustu tudi presegli hitrost sto kilometrov na uro, zato jo je trojica odnesla sorazmerno srečno.

Natančnejših podatkov o poškodbah sicer ni, nesrečniki pa so zdaj v zdravniški oskrbi, a po videnem so se očitno le izognili najhujšemu. Bilo je nekaj odrgnin, Italijan Stella in Francoz Grellier etape nista končala in sta z dirke odstopila, medtem ko so iz ekipe Soudal Quick-Step potrdili, da je Rex "utrpel nekaj odrgnin, a mu je etapo uspelo dokončati".

Dirka se bo s peto etapo končala v soboto. Voisard ima v skupnem seštevku štiri sekunde prednosti pred Portugalcem Afonsom Eualiem (Bahrain Victorious) in šest pred Kolumbijcem Sergiem Higuito (XDS-Astana). Slovenske barve zastopata Domen Novak (UAE Emirates-XRG) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), po treh etapah v skupnem seštevku zasedata 90. in 92. mesto.

