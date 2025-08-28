Ruski teniški igralec Danil Medvedev je zaradi izbruha ob izpadu v prvem krogu zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni v New Yorku prejel še denarno kazen. Ameriška teniška zveza je 29-letnemu Rusu zaradi nešportnega vedenja na teniškem igrišču izrekla kazen v skupni višini 42.500 dolarjev (36.500 evrov).

Trikratni finalist odprtega prvenstva Avstralije in nekdanja številka 1 svetovnega moškega tenisa je zaradi nešportnega vedenja prejel 30.000 dolarjev kazni (25.766 evrov) in dodatnih 12.500 dolarjev (10.736 evrov), ker je z loparjem po dvoboju večkrat udaril ob stol, poroča britanska radiotelevizija BBC.

Medvedevu ne bo treba seči v denarnico. Izrečena kazen pomeni, da bodo Rusu od nagrade, ki jo bo dobil za nastop v prvem krogu OP ZDA, odtrgali približno 40 odstotkov predvidenega zneska (110.000 dolarjev) za nastop.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Pripravljen na visoko kazen

Po incidentu v nedeljo je Medvedev dejal, da je pripravljen na visoko kazen. "Dobil bom dovolj veliko kazen, če bom spregovoril o tem, bom v velikih težavah, zato ne bom govoril," je dejal.

Incident se je zgodil v prvem krogu turnirja, ko se je 13. nosilec meril s francoskim tekmecem Benjaminom Bonzijem. Bonzi je v petih nizih premagal Medvedeva s 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4. Ko se je Rus pri izidu 5:4 v tretjem nizu soočil z meč žogo, je fotograf vdrl na igralno površino med Bonzijevim prvim in drugim servisom.

Medvedev je bil ogorčen, ko je sodnik Greg Allensworth po bizarnem trenutku Bonziju dodelil še en prvi servis. Medvedev je izgubil igro, odkorakal do sodnika, mu v jezi zabrusil par besed, kar je razvnelo besno newyorško množico. Dvoboj so prekinili, minilo je več kot šest minut, preden se je množica na tribunah dovolj umirila, da je Bonzi lahko nadaljeval.

Foto: Guliverimage

V vročičnem vzdušju ni mogel servirati, Medvedev pa se je boril in tekmo popeljal v odločilni peti niz.

Potem ko je na koncu izgubil kaotičen obračun, se Medvedev ni umiril, usedel se je na klop in brutalno znesel jezo nad loparjem ter ga povsem uničil, nato pa nekaj minut potrt sedel na stolu, dokler ni končno zapustil igrišča.

Kaznovan je bil tudi fotograf, ki je zakuhal incident. Fotografu so organizatorji turnirja odvzeli akreditacijo.

Medvedev’s US Open clash with Bonzi descended into chaos when a photographer walked onto court at match point.



Umpire ordered a replayed first serve, sparking Medvedev’s furious meltdown.



He smashed his racket 11 times post-match as Bonzi triumphed. #USOpen pic.twitter.com/PYrAxV6t0D — BPI News (@BPINewsOrg) August 25, 2025

Jeza mu je pomagala, da se je vrnil v tekmo

"Fantje, on hoče oditi. Plačan je na tekmo, ne na uro," je Medvedev besnel na sodnika, kar je razvnelo množico na tribunah. Gledalci so žvižgali in povzročali toliko hrupa, da je bila tekma prekinjena.

Medvedev je kasneje pojasnil, da mu je jeza pomagala, da se je vrnil v tekmo. "Nisem bil jezen na fotografa. Bil sem jezen na odločitev. Nisem storil ničesar narobe," je po dvoboju dejal Medvedev.

