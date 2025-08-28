Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
10.33

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
kazen incident US Open Danil Medvedjev

Četrtek, 28. 8. 2025, 10.33

1 ura, 3 minute

Medvedev po hitrem slovesu z OP ZDA prejel še visoko denarno kazen

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Daniil Medvedev | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ruski teniški igralec Danil Medvedev je zaradi izbruha ob izpadu v prvem krogu zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni v New Yorku prejel še denarno kazen. Ameriška teniška zveza je 29-letnemu Rusu zaradi nešportnega vedenja na teniškem igrišču izrekla kazen v skupni višini 42.500 dolarjev (36.500 evrov).

Trikratni finalist odprtega prvenstva Avstralije in nekdanja številka 1 svetovnega moškega tenisa je zaradi nešportnega vedenja prejel 30.000 dolarjev kazni (25.766 evrov) in dodatnih 12.500 dolarjev (10.736 evrov), ker je z loparjem po dvoboju večkrat udaril ob stol, poroča britanska radiotelevizija BBC.

Medvedevu ne bo treba seči v denarnico. Izrečena kazen pomeni, da bodo Rusu od nagrade, ki jo bo dobil za nastop v prvem krogu OP ZDA, odtrgali približno 40 odstotkov predvidenega zneska (110.000 dolarjev) za nastop.

Pripravljen na visoko kazen

Po incidentu v nedeljo je Medvedev dejal, da je pripravljen na visoko kazen. "Dobil bom dovolj veliko kazen, če bom spregovoril o tem, bom v velikih težavah, zato ne bom govoril," je dejal.

Incident se je zgodil v prvem krogu turnirja, ko se je 13. nosilec meril s francoskim tekmecem Benjaminom Bonzijem. Bonzi je v petih nizih premagal Medvedeva s 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4. Ko se je Rus pri izidu 5:4 v tretjem nizu soočil z meč žogo, je fotograf vdrl na igralno površino med Bonzijevim prvim in drugim servisom.

Medvedev je bil ogorčen, ko je sodnik Greg Allensworth po bizarnem trenutku Bonziju dodelil še en prvi servis. Medvedev je izgubil igro, odkorakal do sodnika, mu v jezi zabrusil par besed, kar je razvnelo besno newyorško množico. Dvoboj so prekinili, minilo je več kot šest minut, preden se je množica na tribunah dovolj umirila, da je Bonzi lahko nadaljeval.

Daniil Medvedev | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V vročičnem vzdušju ni mogel servirati, Medvedev pa se je boril in tekmo popeljal v odločilni peti niz.

Potem ko je na koncu izgubil kaotičen obračun, se Medvedev ni umiril, usedel se je na klop in brutalno znesel jezo nad loparjem ter ga povsem uničil, nato pa nekaj minut potrt sedel na stolu, dokler ni končno zapustil igrišča.

Kaznovan je bil tudi fotograf, ki je zakuhal incident. Fotografu so organizatorji turnirja odvzeli akreditacijo.

Jeza mu je pomagala, da se je vrnil v tekmo

"Fantje, on hoče oditi. Plačan je na tekmo, ne na uro," je Medvedev besnel na sodnika, kar je razvnelo množico na tribunah. Gledalci so žvižgali in povzročali toliko hrupa, da je bila tekma prekinjena.

Medvedev je kasneje pojasnil, da mu je jeza pomagala, da se je vrnil v tekmo. "Nisem bil jezen na fotografa. Bil sem jezen na odločitev. Nisem storil ničesar narobe," je po dvoboju dejal Medvedev.

Preberite še:

Javier Milei
Novice Protestniki s kamenjem nad Mileija #video
Jannik Sinner
Sportal Gorje tekmecem, Jannik Sinner je spet razigran
Naomi Osaka
Sportal Iga Swiatek se je poigrala s tekmico, Naomi Osaka presenetila z modno izbiro #video
Emma Raducanu
Sportal Britanka leta 2021 poskrbela za svetovno senzacijo, na novo zmago čakala kar štiri leta
Learner Tien Novak Đoković US Open 2025
Sportal Novak Đoković preskočil mladega Američana, Fritz in Shelton zanesljiva

kazen incident US Open Danil Medvedjev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.