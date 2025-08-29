Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Švicar Leandro Riedi do uspeha kariere

Anonimni Švicar Leandro Riedi priredil odmevno senzacijo v New Yorku

Leandro Riedi | Leandro Riedi, šele 435. igralec na svetu, se je prebil v tretji krog teniškega spektakla v New Yorku. | Foto Reuters

Leandro Riedi, šele 435. igralec na svetu, se je prebil v tretji krog teniškega spektakla v New Yorku.

Foto: Reuters

Za veliko presenečenje je na letošnjem US Opnu poskrbel 23-letni švicarski teniški igralec Leandro Riedi. Na lestvici ATP zaseda šele 435. mesto, a se je v New Yorku prebil med 32 najboljših. V drugem krogu je po preobratu (3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2) presenetil 19. nosilca Argentinca Francisca Cerundola.

