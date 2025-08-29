Za veliko presenečenje je na letošnjem US Opnu poskrbel 23-letni švicarski teniški igralec Leandro Riedi. Na lestvici ATP zaseda šele 435. mesto, a se je v New Yorku prebil med 32 najboljših. V drugem krogu je po preobratu (3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2) presenetil 19. nosilca Argentinca Francisca Cerundola.

Anonimni Švicar Leandro Riedi je ustvaril dosežek kariere. Proti 19. nosilcu Franciscu Cerundolu je bil že v izgubljenem položaju, nato pa mu je uspela imenitna vrnitev. Zaostajal je z 0:2 v nizih, v tretjem nizu pa je imel Argentinec že prednost brejka. Vseeno to Švicarja ni zmotilo do velike zmage. Odločilni peti niz je dobil s 6:2.

Prvič v tem stoletju se je tako zgodilo, da bo v tretjem krogu grand slam turnirja zaigral nekdo s tako nizko uvrstitvijo na lestvici ATP. Zadnji, ki je bil še slabši od njega, je bil leta 1999 Danny Sapsford v Wimbledonu, takrat 467. igralec sveta.

Riedi, ki v karieri še nikoli ni bil uvrščen med stoterico najboljših, lani pa je imel težave s poškodbo kolena, v glavnem delu grand slam turnirja nastopa šele drugič. Letos je v Wimbledonu izpadel v prvem krogu proti Oliverju Tarvetu, kvalifikantu, ki sploh ni spadal med 700 najboljših igralcev na svetu, zdaj pa je v New Yorku nanizal pet zmag (tri v kvalifikacijah in dve v glavnem delu) ter se prebil med 32 najboljših. Pred tem je letos izpadel v kvalifikacijah na turnirjih v Melbournu in Parizu.

V tretjem krogu ga čaka Poljak Kamil Majchrzak, ki je presenetil devetega nosilca Rusa Karena Kačanova.