Drugi igralec sveta Carlos Alcaraz je na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku dosegel še tretjo zmago. S 6:2, 6:4, 6:0 je premagal Italijana Luciana Darderija in se uvrstil v osmino finala. Novak Đoković je s 3:1 ugnal Britanca Cama Norrieja in ostal v boju za svoj 25. naslov na turnirju za veliki slam.

Na osrednjem igrišču Arthur Ashe je imel Španec Carlos Alcaraz v dvoboju z Italijanom Lucianom Darderijem nekaj težav le v drugem nizu. Alcaraz je povedel s 4:1, v sedmi igri dovolil, da mu je Darderi odvzel servis in nato poravnal na 4:4, a je Španec takoj vrnil in za drugi niz v 10. igri Italijanu še enkrat vzel začetni udarec. V drugem nizu je imel Alcaraz tudi manjše težave s poškodbo noge, po masaži desnega stegna in kolena pa se je vrnil na igrišče.

"V redu sem. A čutil sem, da nekaj ni v redu. Fizioterapevta sem poklical preventivno. Pomagalo je, po petih, šestih točkah je bilo vse spet v redu. Ne skrbi me," je zdravstvene težave opisal Španec in pomiril svoje navijače. Tokrat je imel s pripravo na tekmo kar nekaj skrbi, saj je prva dva nastopa odigral v večernem terminu, tokrat pa moral na igrišče že v dopoldanskem. "Moral sem se dovolj zgodaj zbuditi in pripraviti. Takšnih začetkov tekem res nisem vajen, zato sem si takoj želel ujeti ritem in mislim, da mi je šlo dobro."

Đoković kljub težavam s hrbtom napredoval

Novak Đoković se je otresel težav s hrbtom in v štirih nizih premagal Britanca Cama Norrieja ter postal najstarejši igralec, ki se je uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva ZDA po Jimmyju Connorsu leta 1991. Osemtridesetletni srbski as je slavil s 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 in ostal v boju za svoj 25. naslov na turnirju za veliki slam. Zvezdnik je sicer priznal, da je morda izven njegovega nadzora, ali bo njegovo telo še vedno zdržalo napor dvotedenskega grand slama.

"Kar zadeva moje počutje, če sem iskren, gre res gor in dol," je dejal Đoković, ki ga je poškodba ogrozila na odprtem prvenstvu Avstralije in na turnirju v Wimbledonu v začetku letošnjega leta. "Iskreno, frustrirajoče je, da se ne morem vedno počutiti stoodstotno tako, kot sem se počutil več kot 20 let," se je pošalil Beograjčan.

Novak Đoković. Foto: Reuters

"Mislim, da so okoliščine precej drugačne in se moram navaditi na dejstvo, da se na vsaki tekmi lahko kaj zgodi, kot je bilo letos na skoraj vsakem grand slamu." Đoković je dosegel rekordno 192. zmago na turnirjih za grand slam na trdi podlagi in se je izenačil z Rogerjem Federerjem po številu nastopov v osmini finala na velikih turnirjih, in sicer z nastopom številka 69. Štirikratni prvak US Opna (2011, 2015, 2018, 2023) pa ima načrte, da bo šel še veliko dlje, če mu bo zdravje dopuščalo.

"Če me telo ne posluša, ko se podajam v drugi teden turnirjev za grand slam, kot je bilo to na zadnjih nekaj turnirjih za grand slam, potem je to nekaj, kar zelo težko sprejemam," je dejal Đoković. "Vem, koliko ur dnevno posvečam skrbi za svoje telo, a hkrati biološke starosti verjetno ni mogoče obrniti nazaj."

Đoković je zdaj Norrieja premagal na vseh sedmih medsebojnih srečanjih in se je v New Yorku uvrstil v četrti krog že 16. V nedeljo bo igral proti nemškemu veteranu Jan-Lennardu Struffu, ki je že izločil dva nosilca, Holgerja Runeja in Francesa Tiafoeja.

OP ZDA, New York, ATP:



3. krog:

Jiri Lehecka (Češ/20) - Raphael Collignon (Bel) 6:4, 6:4, 6:4;

Arthur Rinderknech (Fra) - Benjamin Bonzi (FRA) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Luciano Darderi (Ita/32) 6:2, 6:4, 6:0;

Novak Đoković (Srb/7) - Cameron Norrie (VBr) 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3;

Jan-Lennard Struff (Nem) - Frances Tiafoe (ZDA/17) 6:4, 6:3, 7:6 (7);

Tomaš Machač (Češ/21) - Ugo Blanchet (Fra) 7:5, 6:3, 6:1;

Taylor Fritz (ZDA/4) - Jerome Kym (Švi) 7:6 (3), 6:7 (9), 6:4, 6:4;

Adrian Mannarino (Fra) - Ben Shelton (ZDA/6) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 0:0 - predaja;